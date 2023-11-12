Педагог из Коломны представит Подмосковье в финале конкурса «Учитель здоровья России»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В Коломну педагог переехал из Донецкой народной республики почти восемь лет назад. После переезда он устроился на работу в школу. Поднабравшись опыта, Андрей Литвинов решил рискнуть и принял участие в конкурсе «Учитель здоровья России». В итоге оказался лучшим в Подмосковье. На суд жюри он представил свой опыт работы.

«Ребенок должен чувствовать заботу о себе, а задача учителя эту заботу показать, то есть показать через отношение к ребятам. То есть дети у нас все разные, у одних хорошая физическая подготовленность, у кого-то не очень, и твоя задача как учителя к каждому ребенку найти свой подход», - рассказал учитель физкультуры школы № 30 им. Героя Советского Союза Б. В. Бирюкова Андрей Литвинов.

Кроме того, Андрей Литвинов является кандидатом в Мастера спорта по флорболу. Эта игра полюбилась школьникам. В планах организовать команду и устроить муниципальный турнир.

Отметим, что впереди у Андрея Литвинова еще один конкурс. Он представит Подмосковье на всероссийском этапе, финал которого пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Нижнем Новгороде.