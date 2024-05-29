Педагог из Коломны победил на областном профконкурсе «Абилимпикс»
Х Московский областной чемпионат «Абилимпикс» прошел в Щелкове. Победителем в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» стал педагог Коломенского аграрного колледжа имени Козлова Владимир Порватов.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, Порватов мастерски выполнил конкурсные задачи: быстрее своих соперников нашел неисправности в двигателе автомобиля, провел необходимые замеры, а затем устранил их.
В ведомстве добавили, что проведение чемпионатов «Абилимпикс» президентской платформы «Россия - страна возможностей» также включено в Федеральный проект «Профессионалитет».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».