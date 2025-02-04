Педагог из Химок создала литературное учебное пособие для детей

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Добрая сказка призвана привить подрастающему поколению гуманистические ценности и воспитать в детях нравственную и духовную ответственность.

Создание произведение заняло у Светланы несколько лет. Педагог в своей книге обратилась к темам доброты, дружбы и заботы о близких.

«Пособие содержит не только занимательные и поучительные истории, но и включает в себя творческие задания. Они способствуют развитию креативного мышления у детей», - поделилась Светлана Огоноченко.

Отметим, что участие в создании сказки приняли и сами школьники. Они стали авторами иллюстраций и даже сыграли в театрализованной постановке по мотивам произведения.

Ознакомиться с пособием можно в библиотеке школы «Триумф».