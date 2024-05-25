Педагог из Дмитрова стала призером конкурса «Сердце отдаю детям»

Торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоялось в Красногорске. В нем приняли участие 42 финалиста, которые прошли несколько испытаний: решение педагогических кейсов, проведение мастер-классов и тестирование. Впервые в этом году педагоги разрабатывали проект по социальному партнерству в допобразовании.

Министр образования Московской области Артем Охрименко отметил возросший интерес к конкурсу. В этом году в нем участвовали 399 педагогов из 48 муниципалитетов, что на 32% больше, чем в прошлом году. Для поддержки работников допобразования введена выплата: победители каждой номинации получат по 100 тысяч рублей.

«Наши педагоги продолжают доказывать, что дмитровское образование - лучшее в Подмосковье. Поздравляю Ирину Обыденную с заслуженной наградой и желаю ей не останавливаться на достигнутом результате!» - прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Также финалистом регионального этапа конкурса «Воспитатель года - 2024» стала Екатерина Бутакова, воспитатель дошкольного отделения «Бригантина» Яхромской школы. В августе она встретится с министром образования Московской области и поборется за право представлять регион на всероссийском конкурсе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».