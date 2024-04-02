02 апреля 2024, 19:01

Пчеловод из Шатуры отправил бойцам СВО 130 килограммов меда

Администрация городского округа Шатура
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Житель деревни Погостище городского округа Шатура Александр Басов во второй раз отправил бойцам в зону проведения специальной военной операции 130 килограммов меда с собственной пасеки. Первую партию целебного продукта военнослужащие получили в феврале.

Как рассказали в администрации округа, разведением пчел Басов занимается уже несколько десятилетий. Свой мед он раньше передавал детям в детские дома, а сейчас почувствовал, что нужно помочь бойцам на передовой.

Сначала, в феврале, пчеловод отправил 100 килограммов, теперь уже 130 и на достигнутом останавливаться не собирается, ведь он знает, что делает по-настоящему нужное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Военные Шатура Продукты
02 апреля 2024, 19:02
Почти 150 семей в Солнечногорске переедут из аварийного жилья в новый дом в микрорайоне Рекинцо-2
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск завершается строительство пятисекционного многоэтажного дома. В него уже скоро переедут 147 семей из аварийного жилья.

Глава Солнечногорска Константин Михальков, вместе с председателем Совета депутатов округа Мариной Веремеенко и будущими жителями из микрорайона Центральный осмотрели ход выполненных работ. На данный момент строители заканчивают отделку квартир и занимаются благоустройством территории.

Константин Михальков отметил удобную планировку квартир и современный ремонт. По его словам, большая часть квартир уже готова к заселению. Он также подчеркнул наличие необходимой инфраструктуры в шаговой доступности, включая поликлинику, магазины и большую школу на 1100 мест. К тому же, в начале сентября здесь начнет работу детский сад на 320 мест.

В нем будет 13 групп, каждая из которых оборудована спальней, общей комнатой, раздевалкой, туалетом и буфетом. Дополнительно в детском саду предусмотрены физкультурный зал, зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты и постирочная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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Солнечногорск Аварийное жилье Квартиры
02 апреля 2024, 18:53
Вокальный ансамбль из Лобни завоевал диплом первой степени на всероссийском конкурсе
Unsplash
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Вокальный ансамбль «Почемучки» из городского округа Лобня на заочном этапе Всероссийского вокального конкурса-фестиваля «Ансамбли России» получил диплом первой степени. Юные таланты являются воспитанниками дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов».

Руководит ансамблем талантливый педагог Ирина Родионова.

В Лобне на сцене дома культуры «Чайка» ранее прошел фестиваль хоровых коллективов «Если другом стала песня». Мероприятие в городском округе состоялось в 18-й раз, участие в нем приняли лучшие хоры из школ и культурно-досуговых учреждений округа Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе. Педагогам помогут приобрести свое жилье с помощью ипотеки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня конкурсы
02 апреля 2024, 18:46
Губернский колледж занял первое место на областном конкурсе инклюзивного образования
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Губернский колледж представил уникальный проект на областном конкурсе «Лучшая практика профессионального инклюзивного образования» и занял первое место. В мероприятии приняли участие 33 профессиональных образовательных организаций Московской области и представили 54 работы в 15 номинациях.

Конкурс направлен на повышение качества и доступности инклюзивного профессионального образования, а также на поддержку лучших практик в данном направлении. По результатам отборочного этапа в финал вышли 13 работ.

Полуфиналисты в формате публичных выступлений защищали практики перед экспертным советом. Практику Губернского колледжа «Метод проектов как эффективное средство творческой самореализации и профессионального самоопределения обучающихся СПО в условиях инклюзивного образования» признали лучшей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

конкурсы Образование
02 апреля 2024, 18:43
Прием заявок на зачисление в спортивную школу Наро-Фоминска стартовал 1 апреля
Медиасток.рф
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Уникальный проект «Спортивные вершины» реализуется в Наро-Фоминском городском округе уже второй год. Его цель — совместить учебный процесс со спортивными тренировками.

Как рассказали в администрации округа, учеба в центральной спортивной школе №1 организована по графику «Школа полного дня», где обучение и тренировки разделены на три блока: утренние, дневные и вечерние.

Все желающие могут подать заявление на участие в конкурсном отборе на обучение в школе, прием которых стартовал 1 апреля.

Для участия в конкурсе необходимо пройти два этапа: с 1 апреля по 25 мая в учебное учреждение подать заявление и портфолио, грамоты, дипломы, сертификаты, а также рекомендации тренера, а во втором, при получении рекомендации к зачислению, оформить заявку на госуслугах 10 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школы конкурсы

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