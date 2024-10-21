Павловский Посад передаст в зону СВО три автомобиля и детекторы дронов для бойцов

В гуманитарный конвой вошли не только три автомобиля, мотоцикл и 11 детекторов дронов, но и 13 генераторов, купола РЭБ, экипировка, строительные материалы, автомобильные запчасти, адресные посылки от родных и близких, общеобразовательных учреждений, волонтеров и неравнодушных жителей Павлово-Посадского городского округа.

Активисты закупили предметы фронтового обихода на сумму свыше пяти миллионов рублей.

«Наш конвой посетит с гуманитарной миссией более 45 мест дислокации павловопосадцев и электрогорцев в Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР. Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни жителей Павлово-Посадского городского округа», - сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

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