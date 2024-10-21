21 октября 2024, 11:28

Павловский Посад передаст в зону СВО три автомобиля и детекторы дронов для бойцов

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Очередной гуманитарный конвой в зону СВО отправился из Павлово-Посадского городского округа. Волонтеры посетят более 45 мест дислокации павловопосадцев и электрогорцев и передадут им автомобили, мотоциклы и детекторы дронов.

В гуманитарный конвой вошли не только три автомобиля, мотоцикл и 11 детекторов дронов, но и 13 генераторов, купола РЭБ, экипировка, строительные материалы, автомобильные запчасти, адресные посылки от родных и близких, общеобразовательных учреждений, волонтеров и неравнодушных жителей Павлово-Посадского городского округа.

Активисты закупили предметы фронтового обихода на сумму свыше пяти миллионов рублей.

«Наш конвой посетит с гуманитарной миссией более 45 мест дислокации павловопосадцев и электрогорцев в Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР. Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни жителей Павлово-Посадского городского округа», - сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

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Павловский посад
21 октября 2024, 11:46
Мужчину с редкой болезнью кишечника успешно прооперировали в Реутове
Медиасток.рф
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Пациент 62 лет поступил в Реутовскую больницу с жалобами на сильную боль в животе и невозможность принимать пищу. Обследование выявило непроходимость 12-перстной кишки, причиной которой стало редкое заболевание.

Кистозная дистрофия кишечника, развившаяся у пациента, привела к тяжелым последствиям. Внутри возникли полые образования с жидкостью, которые перекрыли просвет и создали непроходимость. Пациенту срочно требовалась операция.

«Для восстановления проходимости верхнего отдела ЖКТ понадобилось удалить пораженную часть 12-перстной кишки и часть желудка. Поврежденные ткани восстановили с помощью имплантата из тонкой кишки. Также восстановили целостность общего желчного протока», - рассказал заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы Павел Кудрявцев.

Сейчас мужчина уже дома. Теперь он может вести обычный образ жизни, но ему придется полностью перейти на дробное питание и не переедать.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Здравоохранение Врачи Реутов Медицина
21 октября 2024, 11:36
Свыше 6 тысяч медиков Подмосковья приняли участие в акции профсоюзов
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Всероссийская акция «За достойный труд» прошла с 30 сентября по 11 октября. В ней приняли участие свыше шести тысяч подмосковных медиков. Они посетили конкурсы, спортивные турниры, круглые столы и другие мероприятия.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, акция была направлена на продвижение семейных ценностей и прошла под девизом «Достойный труд - основа благополучия семьи».

По словам заведующего организационно-аналитическим отделом Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Анатолия Тодоренко, профсоюзы организовали более 100 мероприятий. Свыше 70 из них прошли на уровне городов и районов. Это конкурсы видеороликов, собрания коллективов, интеллектуальные игры, профориентационные мероприятия для школьников и многое другое.

«Свыше 200 собраний в коллективах провели наши председатели, а всего мероприятия, приуроченные к акции, посетили более шести тысяч человек. Мы благодарим председателей и профсоюзных активистов за вовлеченность и неравнодушие», - отметил он.

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Врачи Общественные акции
21 октября 2024, 11:29
Почетный знак отличия за успехи в учебе ввели в Павловском Посаде
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Почетные знаки отличия появились в Павлово-Посадском лицее № 1. Медаль «Для общей пользы» первой, второй и третей степеней вручают ученикам, которые показали отличные результаты в учебе, спорте и общественной жизни.

Вручение первых знаков отличия состоялось в актовом зале ко Дню лицеиста. Таким образом детей поощрили за хорошую успеваемость, инициативность, активную позицию в общественной и спортивной жизни лицея в Павловском Посаде.

Знак «Для общей пользы» введен в учреждении по подобию награды для выпускников Царскосельского лицея. Надпись впоследствии стала девизом образовательного учреждения в XIX веке.

Награждение проходит поэтапно. Первую степень получают ученики, которые добились наибольших результатов.

«Поздравляем ребят, получивших сегодня заслуженную награду! Уверены, что они с достоинством будут носить эти памятные знаки отличия! Последующие награждения будут проходить по понедельникам на общешкольных линейках. Проявить себя и заслужить знак отличия может каждый лицеист, имеющий академические, культурные и спортивные достижения, успехи в области творческой, проектной, предпринимательской, социальной, волонтерской и иной деятельности, демонстрирующей убедительные проявления лидерских качеств и способностей» - сказал директор МОУ «Лицей № 1» Павел Грязнов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад
21 октября 2024, 11:27
Жителям Подмосковья напомнили о цифровой медкарте в приложении «Добродел»
Медиасток.рф
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Мобильное приложение «Добродел» позволяет жителям Подмосковья заказывать медсправки и получать результаты исследований онлайн. Об этом напомнили в Мингосуправления Московской области.

Чтобы воспользоваться амбулаторной картой, нужно авторизоваться в приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Увидеть и сохранить медицинские результаты можно в раздел «Услуги» - «Медкарта» - «Результаты исследований».

Также пользователи «Добродела» могут заказать справку для получения путевки в детский лагерь, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, прививочный сертификат и другие документы. Для этого нужно открыть раздел «Медицинские документы», далее выбрать пункт «Новая заявка на документ».

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке uslugi.mosreg.ru/app.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Добродел Медицина

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