27 ноября 2024, 17:16

Павлово-Посадскому техникуму присвоен Национальный знак качества

Медиасток.рф
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Павлово-Посадский техникум признан одним из лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования в России. Ему присвоили звание лауреата Национального конкурса «Лучшие техникумы РФ — 2024», а также Национальный знак качества.

Присвоение знака говорит о том, что в техникуме обучают студентов на высоком уровне.

Помимо этого, директор получила почетную грамоту и звание лауреата конкурса «Директор года РФ - 2024».

В стране не хватает высококвалифицированных кадров в области информационных технологий. Павлово-Посадский техникум готовит таких специалистов. Здесь обучаются студенты из муниципалитета, Электрогорска и других округов Подмосковья.

Техникум предлагает широкий спектр образовательных программ, которые состоят из актуальных знаний и практических навыков для успешного старта карьеры. Преподаватели учреждения - высококвалифицированные специалисты.

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Павловский посад
27 ноября 2024, 17:35
Замглавы Чехова Ольга Щукина встретилась со старостами деревень и поселков
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В Стремиловском территориальном отделе Чехова прошла встреча заместителя главы муниципалитета Ольги Щукиной со старостами населенных пунктов округа. Горожане получили ответы на интересующие их вопросы.

Мероприятие также посетили депутаты Совета депутатов городского округа Чехов Екатерина Пыхтина и Марина Тарасова. Ольга Щукина подчеркнула значимость личной встречи со старостами.

«Каналы, социальные сети, чаты, безусловно, удобные для нас инструменты, которые позволяют всегда оставаться на связи. Однако живое общение всегда было и остается в приоритете. Это необходимо, чтобы глубже понять проблемы и заботы, которые волнуют людей», - сказала она.

На встрече старосты поселков и деревень Чехова, а также инициативные жители задали все волнующие их вопросы и получили на них исчерпывающие ответы.

«Огромная благодарность каждому за эту нужную и важную работу!» - отметила Ольга Щукина.

Любой желающий может обратиться за помощью и разъяснениями в отделы управления территориальной и внутренней политики.

Территориальный отдел Столбовая - Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, 2 этаж, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для связи: 7 (49-67) 24-32-46.

Стремиловский территориальный отдел расположен по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, отдел работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45, телефон: 7 (49-64) 24-91-17.

Баранцевский территориальный отдел открыт в селе Новый Быт по Новой улице, дом № 8а, 2 этаж, часы приема с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Телефон: 7 (49-67) 24-14-12.

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Благоустройство Чехов
27 ноября 2024, 17:26
Свыше 600 дворов благоустроили в Подмосковье с января
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Свыше 620 дворов благоустроили в Подмосковье с начала года. Работы провели в 57 городских округах.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, всего с января в Подмосковье благоустроили 627 дворов. Из них 27 - в Люберцах, 25 - в Химках, 24 - в Воскресенске, 23 - в Сергиевом Посаде и 22 - в Пушкино.

Как отметил глава министерства Владислав Мурашов, в следующем году в регионе преобразят еще свыше 500 дворов.

«Если позволят погодные условия, работы начнутся в апреле. Адресные перечни формируются органами местного самоуправления ежегодно на основании решений муниципальных общественных комиссий. Всего с начала реализации программы было отремонтировано уже более 7,5 тысячи дворовых территорий», - сказал он.

Во дворах ремонтируют покрытие проездов и пешеходных дорожек, проводят озеленение, обновляют парковочные места, устанавливают урны и скамейки.

Внести предложения по благоустройству дворов жители могут в администрацию округа.

Благоустройство
27 ноября 2024, 17:22
Подмосковным НКО выделят более 81 млн рублей на социально значимые проекты
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Итоги грантового конкурса для НКО на развитие гражданского общества подвели в Подмосковье. Субсидии получили 33 проекта по различным направлениям — от социальной защиты до добровольческой деятельности.

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, этот конкурс проводится совместно с Фондом президентских грантов уже в четвертый раз. В этом году на конкурс подали на пять заявок больше чем в прошлом. Всего - 125.

«Мы видим, что растет количество неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, помогающих тем, кто в этом нуждается, развивающих наш регион», - отметила Швелидзе.

Она добавила, что Подмосковье есть НКО, которые получают поддержку уже не первый год. Она привела в пример РСО Московской области, снова ставшей победителем конкурса. В этот раз организация получила субсидию на проект «Берешь и делаешь» - комплекс образовательных и досуговых мероприятий для молодых активистов, чтобы повысить их профессиональные и коммуникативные навыки при дальнейшем трудоустройстве.

В числе победителей грантового конкурса проект ассоциации «Национальная ассоциация развития инноваций, предпринимательства и самозанятости», проект начальника штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгения Лукошникова «Юнармейская искорка» и другие.

Молодежный конкурсы
27 ноября 2024, 17:21
Двум многодетным жительницам Орехово-Зуева вручили знак «Материнская слава»
Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.
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Церемония чествования многодетных матерей региона проходила в Доме правительства Подмосковья. Награды президента России и губернатора Московской области получила 31 семья.

Награждение было приурочено к отмечавшемуся в России Дню матери. Премии жительницам Подмосковья вручали глава региона Андрей Воробьев и вице-губернатор Людмила Болатаева.

Две жительницы Орехово-Зуевского округа были награждены почетными знаками «Материнская слава». Татьяна Корнишева работает учителем-дефектологом в социальном центре «Орехово-Зуевский». Марина Артюшина трудится на Ликинском автобусном заводе ведущим специалистом. Обе женщины воспитывают по пять детей.

Напомним, знак «Материнская слава» вручается женщинам, прожившим в Подмосковье не менее пяти лет и достойно воспитывающим пять и более детей.

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Награды Семья Орехово-Зуево

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