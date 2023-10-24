Павлово-Посадский техникум объявил тендер на снос учебно-административного корпуса
Павлово-Посадский техникум ищет подрядчика для сноса учебно-административного корпуса. В ходе выполнения работ исполнителю предстоит выполнить установку указателей для предупреждения людей об опасности.
Подрядчику также нужно будет очистить здание от всех предметов и оборудования, выполнить демонтаж надземной и подземной части сооружения, засыпать котлован, выровнять площадку, отсортировать и утилизировать мусор, а также благоустроить территорию.
Кроме того, проход людей в помещения во время разборки должен быть надежно закрыт. Для предотвращения проникновения посторонних людей и животных необходимо организовать круглосуточную охрану строительной площадки, регулярный обход территории и осмотр зданий.
Заказчиком закупки выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства». Извещение об открытом конкурсе уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Прием заявок завершится 7 ноября 2023 года.
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