Павел Саркеев из Химок стал чемпионом международных соревнований по легкой атлетике

Соревнования по легкой атлетике прошли в Тунисе. Павел Саркеев стал первым на дистанции 1500 метров. Результаты состязаний включат в мировой рейтинг для отбора на Паралимпийские игры в 2024 году.

Павел занимается в физкультурно-оздоровительном клубе «Благо» в Химках. С 2005 года там подготовили сотни спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые успешно выступают на состязаниях различного уровня.

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