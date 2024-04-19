Пауэрлифтер из Воскресенска победил на чемпионате Европы

Соревнования состоялись в Долгопрудном. Спортсмен выступил в категории до 75 килограмм среди ветеранов. Скокин принял участие в дисциплине «Жим лежа без экипировки», где смог поднять вес в 80 килограмм. Этим он обеспечил себе первое место и подтвердил высокий уровень подготовки и силу воли. Спортсмен представляет спортивный клуб «Горняк» из Воскресенска.

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