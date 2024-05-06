Патрулирование пожароопасных участков лесов провели в Подмосковье

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Патрулирование осуществлялось в Лосино-Петровском городском округе - вблизи населенных пунктов Савинки, Топорково и Осеево, в Пушкинском городском округе - недалеко от города Красноармейска, поселков Лесной, Зеленоградский и Софрино, а также у деревень Невзорово и Алешино.

Кроме того, инспекции прошли в Щелковском городском округе - вблизи деревень Камшиловка, Сабурово и Воря-Богородское, а также поселков Клюквенный и Фряново.

С приходом теплых весенних дней люди активно начали посещать леса, иногда не соблюдая основные правила поведения. Небрежное обращение с огнем, оставленные горящие костры, мусор, брошенные окурки, а также поджигание сухой травы становятся основными причинами возникновения лесных пожаров.

«Несмотря на выходные и праздничные майские дни, ведутся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений лесного законодательства, особенно в части нарушений Правил пожарной безопасности в лесах», - добавил начальник отдела лесного хозяйства Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Толстухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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