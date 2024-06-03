Патрулирование лесов усилят в Балашихе

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На встрече поднимались вопросы совместного патрулирования местности городского округа Балашиха сотрудниками лесной охраны и МВД с целью выявления и предотвращения нарушений лесного законодательства.

Стороны пришли к выводу о необходимости усиления патрулирования лесного фонда не только в выходные дни, но и в будние, учитывая высокий риск возникновения лесных пожаров.

Представители Комитета лесного хозяйства Московской области также напоминают об уголовной и административной ответственности за поджоги, которые привели к лесным пожарам.

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