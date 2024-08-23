Патриотическую лекцию о Курской битве проведут в Химках 23 августа

В городском округе Мытищи водители электросамокатов допустили более 200 нарушений с начала сезона. Об этом сообщила госавтоинспектор Ирина Кулигина.

Среди округов Подмосковья Мытищи занимают лидирующее место по популярности средств индивидуальной мобильности. Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические рейды, выявляют нарушителей.

Специалист отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» Ирина Кулигина рассказала, что с начала сезона в Мытищах выявили свыше 200 нарушений с участием средств индивидуальной мобильности.

«С 1 марта 2023 года средства индивидуальной мобильности является транспортными средствами. И хоть иметь для этого водительское удостоверение не требуется, но лицо, управляющее им, должно выполнять требования действующих правил», - добавила она.

В Государственной Думе в первом чтении рассмотрели закон, ужесточающий наказание за нарушение правил езды на электросамокатах. Так, до 30 тысяч рублей предлагают увеличить штраф за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

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