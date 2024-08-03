Патриотическую лекцию ко Дню ВДВ провели в лагере школы «Лидер» в Химках

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Мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» при участии лидера Движения общественной поддержки Владимира Харитонова.

«Мы не только отмечаем день Воздушно-десантных войск, но и отдаем дань памяти всем героям. Приятно видеть, что дети интересуются событиями, которые имеют уже многолетнюю историю. Сохраняя прошлое - защищаем будущее», - сообщил Владимир Анатольевич.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова в видеообращении к участникам мероприятия подчеркнула важность защиты Отечества и отметила, что жители гордятся каждым десантником за готовность противостоять любым вызовам.

Напомним, что в Химках также прошли памятные митинги, посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Жители, волонтеры и депутаты возложили цветы к памятным местам, а тематические акции были организованы в разных микрорайонах округа.

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