24 августа 2024, 20:33

Патриотическую лекцию ко Дню флага России провели для школьников из Химок

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В школе «Флагман» городского округа Химки для детей организовали историческую лекцию ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Вторая подобная встреча прошла в школе № 14 округа.

Лекция стала частью масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его задача - воспитание в молодежи патриотизма и любви к Родине.

«Наш флаг - это история великой державы, подвиги наших предков. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за свою страну», - отметил директор школы «Флагман», муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Школьники посмотрели документальный исторический фильм, поучаствовали в тематической викторине и хором исполнили гимн России. По окончании мероприятия ребята развернули большой триколор.

Еще одно патриотическое мероприятие ко Дню флага провели в школе № 14. Ученики узнали историю праздника и смогли проявить себя в спортивных состязаниях.

Напомним, что в Химках чтят память о Великой Отечественной войне. Так, в округе открыли виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!», где каждый желающий может ознакомиться с аудиозаписями воспоминаний ветеранов боевых действий, увидеть экспонаты городских музеев, посмотреть военную литературу.

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Химки Патриотизм
24 августа 2024, 20:57
Депутат Вячеслав Фомичев передал Игоревскому храму в Балашихе редкую икону
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Икону Августовской Божией Матери Игоревскому храму в городском округе Балашиха подарил депутат Госдумы Вячеслав Фомичев. Это последняя икона Российской Империи и главная защитница воинов.

Отцу Сергию из Игоревского храма в Балашихе преподнесли икону Августовской Божией Матери. Ценный подарок сделал депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев. Эта икона - защитница воинов, бойцы на фронте, сотрудники силовых ведомств, Министерства чрезвычайных ситуаций и казаки обращаются к ней с молитвами.

Мероприятие по передаче иконы посетили также депутат городского совета Балашихи Сергей Чураков, помощник депутата Татьяна Митюрина, заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина, а также актив микрорайона 1 Мая.

«Передача Августовской иконы Божией Матери в Игоревский храм - это не только духовный акт, но и символ нашей общей поддержки тех, кто сейчас на передовой. Мы продолжаем помогать нашим воинам, и для нас очень важно, чтобы каждый, кто защищает нашу Родину, чувствовал эту поддержку», - подчеркнул Сергей Чураков.

Кроме того, жители микрорайона собрали гуманитарную помощь для военнослужащих: вещи личной гигиены, нижнее белье, строительные принадлежности и мед с местной пасеки. Перед отправкой груза отец Сергий благословил собравшихся.

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Религия Балашиха
24 августа 2024, 17:16
День фронтовой собаки состоялся в красногорском Музее Победы
Телеканал «360»
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Музей победы в Красногорске организовал для детей День фронтовой собаки. Ребята узнали о питомцах, которые служили саперами, санитарами, связистами и разведчиками.

В конце мероприятия ребята сфотографировались с собаками.

«Мне понравилось, как Санта ловила вора. Я узнала, что собаки могут быть защитниками людей», - поделилась Алеся Олейникова.

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Дети познакомились с собаками, которые служат в городском округе. Например, Санта и еще восемь его сородичей ищут взрывные устройства, людей и раскрывают кражи.

«Дрессировка начинается с щенячьего возраста. С года собака отправляется на обучение на три месяца - это постоянные тренировки и труд для закрепления служебных качеств», - рассказала начальник Центра кинологической службы УМВД России по городскому округу Красногорск Ирина Бебишева.

Красногорск Собаки
24 августа 2024, 16:35
Более 40 авторов представят свои работы на выставке «Арт-Реутов» 27 августа
Unsplash
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Выставку предметов искусства «Арт-Реутов» торжественно откроют 27 августа. Свои произведения здесь представят свыше 40 мастеров из городского округа Реутов, Москвы и ближайшего Подмосковья.

В Музейно-выставочном центре в Реутове 27 августа стартует выставка «Арт-Реутов». Участие в ней примут художники разных поколений, школ, стилей, направлений. Гости экспозиции насладятся живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством, скульптурой и фотографией. Также здесь представят работы известного реутовского скульптора Виталия Казанского: портреты реутовчан, барельефы для храмов и макеты городских памятников.

Выставка продлится с 27 августа по 14 сентября. Откроют ее 27 августа в 16:00. Вход для всех желающих свободный.

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Выставки Реутов
24 августа 2024, 16:31
День государственного флага отметили в Кузьминском лесопарке в Котельниках
Телеканал «360»
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День государственного флага отметили в Котельниках. Ансамбли и молодежные организации подготовили программу в Кузьминском лесопарке.

«Я от всей души поздравляю вас с государственным праздником. Всем желаю счастья, благополучия и скорейшего мира, чтобы наши войны возвратились к нам с Победой», - сказал председатель Совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко.

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Кузьминский лесопарк украсили бело-сине-красными полотнами. Ансамбли исполняли патриотические песни. Жители Котельников сделали большой оберег из триколора для бойцов специальной военной операции с воспоминаниями о доме. Организаторы также подготовили мастер-классы и акции.

«Российский флаг - это символ нашего государства. Лично я считаю, что каждый должен знать его историю, ценить, любить и уважать. Мое мнение разделяют жители нашего города. Очень много людей пришло на праздник», - сказал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Никита Сафонов.

Котельники

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