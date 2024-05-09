Патриотическую акцию «Лица Героев» провели в Химках

В числе участников праздничной церемонии - ученики и педагоги общеобразовательного учреждения, депутат Совета депутатов городского округа Химки Алексей Федоров и активисты отделения «Молодой гвардии». Патриотическую акцию «Лица Героев» провели в рамках проектов «Новая школа» и «Историческая память» партии «Единая Россия».

«Учащиеся с Верой Михайловной изучали историю Сходни, Химок и их окрестностей. Поисковая группа под ее руководством провела огромную успешную работу по сбору материалов о партизанском отряде имени Н. Ф. Гастелло. Этот архив является гордостью музея, в нем собраны уникальные документы и предметы быта, рассказывающие о боевом и трудовом подвиге жителей микрорайона», - рассказал Сергей Малиновский.

Целью проекта «Лица Героев» является создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны на примере образов участников боевых действий, ветеранов труда и Великой Отечественной войны.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский отметил, что при поддержке главы Дмитрия Волошина в школах и библиотеках на постоянной основе проводятся исторические лекции, патриотические уроки и встречи с ветеранами, призванные сохранять и передавать молодому поколению память о героях Великой Отечественной войны.

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