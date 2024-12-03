Патриотическое воспитание в игровой форме внедрят в детских лагерях в России

Госдума приняла законопроект о совершенствовании воспитательной работы в детских лагерях. Отдых будут планировать с учетом единой федеральной программы, которую будет утверждать и разрабатывать Минпросвещения России.

Воспитательная работа будет включать родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и литературы, показ фильмов о Великой Отечественной войне и многое другое. Кроме того, в программу включат игровые и конкурсные форматы работы с опорой на отечественные традиции и ценности. Таким образом в стране создадут единое образовательное пространство.

Кроме того, новый законопроект определит меры поддержки бизнеса в этой сфере и льготные тарифы на перевозки групп детей, рассказал заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Ворона.

Инициативу поддержали руководители подмосковных баз отдыха. Так, по мнению директора лагеря «Лесная опушка» Татьяны Зражевской, льготы и финансовое стимулирование помогут повысить доступность детского досуга.

«Сейчас очень много внимания уделяется детскому отдыху в нашей стране. Как директор частного лагеря могу сказать, что это важная инициатива, которая представляет собой важный шаг в развитии этой отрасли», - подчеркнула она.