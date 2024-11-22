Патриотический урок провели для детей с ОВЗ в Лобне

Они напомнили, что стране нужны смелые и сильные люди, готовые защищать ее в любой момент.

Дети с интересом слушали, посмотрели музейные экспонаты и подарили ветеранам свои рисунки.

Кроме того, ребятам показали экспонаты музея. А в заключение устроили праздник с чаепитием и угощением. Организаторы мероприятия надеются, что встреча останется в памяти ребят и послужит мотивом к успешной учебе и стремлению быть настоящими патриотами своей Родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».