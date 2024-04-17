Патриотический спектакль показали ученикам истринской школы
Патриотический музыкальный спектакль «Позови меня» показали старшеклассникам истринской школы имени Чехова. Постановку подготовили студенты Молодежного центра московского Колледжа архитектуры и строительства.
По словам руководителя центра и режиссера студенческой постановки Екатерины Крупиной, ребята с педагогами ставят и театральные, и эстрадные спектакли, а показывают их не только на своей площадке - артисты приезжают и в подмосковные школы.
«В нашем спектакле представлены произведения разных авторов и времен, но они объединены одной патриотической идеей. Она в большей степени человеческая: как человек переживает трагедии в своей жизни. Здесь есть и идея сплочения, объединения», - рассказала Крупина.
На школьников постановка произвела очень сильное впечатление.
«Выступление действительно было волшебным, душераздирающим. Меня тронуло то, что я увидела. Были мурашки, хотелось плакать. Очень глубокая тема, глубокая история. Спасибо огромное режиссеру и ребятам», - поделилась эмоциями от спектакля зрительница Ярослава Семина.
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