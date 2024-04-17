17 апреля 2024, 23:45

Патриотический спектакль показали ученикам истринской школы

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Патриотический музыкальный спектакль «Позови меня» показали старшеклассникам истринской школы имени Чехова. Постановку подготовили студенты Молодежного центра московского Колледжа архитектуры и строительства.

По словам руководителя центра и режиссера студенческой постановки Екатерины Крупиной, ребята с педагогами ставят и театральные, и эстрадные спектакли, а показывают их не только на своей площадке - артисты приезжают и в подмосковные школы.

«В нашем спектакле представлены произведения разных авторов и времен, но они объединены одной патриотической идеей. Она в большей степени человеческая: как человек переживает трагедии в своей жизни. Здесь есть и идея сплочения, объединения», - рассказала Крупина.

На школьников постановка произвела очень сильное впечатление.

«Выступление действительно было волшебным, душераздирающим. Меня тронуло то, что я увидела. Были мурашки, хотелось плакать. Очень глубокая тема, глубокая история. Спасибо огромное режиссеру и ребятам», - поделилась эмоциями от спектакля зрительница Ярослава Семина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Школы Истра Спектакль Студенты
17 апреля 2024, 23:30
«Недвижимость за 1 рубль» получили 140 подмосковных компаний
Министерство имущественных отношений Московской области
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«Недвижимость за один рубль» получили более 140 подмосковных компаний. Программа появилась по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, эта программа позволяет региону ввести в оборот неликвидные объекты недвижимости, а бизнесу получить в льготную аренду на длительный срок необходимые площади.

«Общий объем заявленных инвестиций в ремонт полученных помещений и запуск бизнеса составляет более одного миллиарда рублей. Суммарно компании создадут порядка тысячи новых рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

Арендовать недвижимость по цене один рубль за один квадратный метр в год можно те объекты, износ которых превышает 80%. А по одному из условий сделки предприниматель обязан в течение полутора лет провести капремонт помещения или сделать полную реконструкцию здания за три года.

«За десять месяцев действия программы в 38 округах предоставлено более 200 объектов. В настоящее время на инвестиционный портал Подмосковья загружено 192 объекта недвижимости, до конца года планируем загрузить еще 170», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рубль Недвижимость Бизнес
17 апреля 2024, 22:51
Соревнования «Тот самый физрук» прошли в Серпухове
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Испытания на скорость, ловкость, выносливость — федеральный проект «Тот самый физрук», который организовал Михаил Кокляев, объединил педагогов и школьников всей страны. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике рассказал, почему он пошел работать в школу и как проигрыш Александру Емельяненко привел его к победе.

По его словам, он счастлив работать в школе.

«Я работаю учителем физкультуры в школе и счастлив, у меня все стабильно. Я считаю, это успех, когда человек цельный, у него есть профессия, увлечения, признания, семья, свежее мышление и позитив», - рассказал Кокляев.

В одной команде испытания на скорость, ловкость и выносливость проходят ученики 9-х классов и их учителя физкультуры - это суть проекта «Тот самый физрук».

«Кому-то победа приносит радость и успех, а кому-то проигрыш. В данном случае именно проигрыш Емельяненко принес мне успех сегодня», - добавил Кокляев.

Серпухов стал первым городом проведения нового спортивного федерального проекта.

Победителями турнира стали учитель физкультуры серпуховской школы № 2 Татьяна Фомина и ее ученик Егор Иванов. Они получат главный приз - 200 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря для образовательного учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Школы Серпухов Учителя
17 апреля 2024, 22:10
Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности газа
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» предупредили жителей Подмосковья об опасности неправильного использования газового оборудования. Чтобы избежать трагедии, нужно неукоснительно соблюдать правила эксплуатации.

По словам начальника территориального управления № 4 Алексея Бабенко, неправильное использование газовых приборов или их неисправность может привести к пожару или к отравлению.

«Жителям необходимо регулярно проверять состояние газовых приборов и баллонов, чтобы исключить и избежать утечки, а также напомнить своим близким о правилах безопасного использования газа и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - рассказал Бабенко.

Он добавил, что смертельно опасно использовать открытый огонь или курить рядом с газовыми баллонами.

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Пожары Газ Правила
17 апреля 2024, 21:50
Зампред Зиновьева провела онлайн-встречу с предпринимателями
Медиасток.рф
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Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела онлайн-встречу с подмосковными предпринимателями. Главная темой обсуждения стал вопрос технического присоединения к инженерным сетям.

В мероприятии приняли участие более 200 представителей подмосковного бизнеса. По словам Зиновьевой, в ходе прямого эфира разобрали несколько вопросов.

«Тема технического присоединения достаточно сложная, требующая подключения множества ведомств. Поэтому ряд вопросов был направлен на проработку профильным специалистам», - рассказала Зиновьева.

Так, например, компания «Кофе Блюз» столкнулась с трудностями при подключении к газоснабжению - стоимость присоединения оказалась выше первоначальной.

«Достойным решением для многих компаний, реализующих проекты и только подбирающих локации, могут стать готовые производственные боксы в формате „Подмосковье индастриал“, где инженерные сети уже подведены», - отметила Зиновьева.

Она добавила, что планирует совместно с руководством городского округа Дубна проработать вопрос развития формата готовых промышленных площадей в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Дубна Бизнес Промышленность

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