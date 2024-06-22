22 июня 2024, 11:25

Патриотический проект в День памяти и скорби стартовал в Химках

Администрация Химки г.о.
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В День памяти и скорби председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский объявил о начале нового масштабного патриотического проекта. Инициатива предполагает активное вовлечение жителей всех возрастных категорий и нацелена на укрепление патриотических ценностей.

Программа проекта включает в себя проведение образовательных лекций, патриотических акций, круглых столов и других мероприятий, которые помогут укрепить общественный дух и гордость за страну. Ожидается, что в мероприятиях примут участие тысячи жителей Химок.

Сергей Малиновский рассказал, что проект призван углубить знания наших граждан о героическом прошлом страны и воспитать уважение к ее историческому наследию. Инициатива получила поддержку от депутатов Химкинского совета, которые активно помогают семьям участников специальной военной операции и работают волонтерами.

Отметим, что подробности и даты проведения первых мероприятий будут объявлены позднее. Проект направлен на формирование активной гражданской позиции и поддержку национальных интересов России.

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Химки Великая Отечественная война
22 июня 2024, 11:46
Жители Химок присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти»
Медиасток.рф
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Жители городского округа Химки приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». В этот день сотни свечей зажгли в сквере имени Марии Рубцовой в память о героях Великой Отечественной войны.

Акция собрала не только обычных жителей города, но и активистов молодежных движений, таких как «Молодая гвардия» и «Единая Россия», а также муниципальных депутатов.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин подчеркнул, что свечи не просто символ памяти, а обещание помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Они символизируют вечную благодарность поколений героям, стоявшим на защите Родины.

Помимо сквера имени Марии Рубцовой событие прошло и в парке «Дубки», где химчане также собрались, чтобы почтить память воинов.

Отметим, что мероприятия, подобные «Свече памяти», проводятся по всей России, чтобы напоминать о необходимости сохранения исторической памяти и передачи ее следующим поколениям.

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Химки Великая Отечественная война
21 июня 2024, 23:54
Алексей Несов из Подмосковья победил на кубке России по кольцевым гонкам
Фото: РСКГ
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Гонщик из Королева Алексей Несов одержал победу в первом заезде на третьем этапе кубка России по кольцевым гонкам в категории GT4. В соревнованиях участвует около 100 спортсменов, в том числе девять из Московской области.

Также в этой категории выступают еще два спортсмена из Подмосковья - Андрей Солуковцев и Светлана Горбунова. В номинации «Супер-продакшн» за золотые медали борются Иван Овсиенко, а в категории «Спортпрототип CN» - Сергей Иевлев, Кирилл Киракозов, Алексей Хаиров и Сергей Валуйский.

Кроме того, на чемпионате России в категории «Туринг-лайт» выступит еще один спортсмен из Подмосковья - Андрей Масленников.

Соревнования пройдут в Казани с 21 по 23 июня в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Казань Королев
21 июня 2024, 23:27
Подмосковный врач Елена Гражданкова дала советы по борьбе с грибком ногтей
Пресс-секретарь ГБУЗ МО «МОККВД»
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Микоз ногтей — это распространенное заболевание, которое характеризуется грибковым поражением, не угрожающим жизни. Однако он способен вызвать деформацию ногтевых пластин и поражение кожи.

Врач-дерматовенеролог высшей категории из Королевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова советует обращаться к врачу при подозрении на микоз ногтей.

Для профилактики заражения грибковой инфекцией ногтей нужно следовать простым правилам. Так, необходимо использовать только личные вещи: обувь, полотенце, маникюрный набор. Следует внимательно выбирать мастера педикюра при посещении салона.

Специалист также советует носить качественную и удобную обувь, ежедневно менять носки. Кроме того, нужно тщательно очищать ванну и душ, используя дезинфицирующие средства, а также применять защитные и противогрибковые средства перед и после посещения общественных мест, таких как бассейн, баня или спортивный зал.

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Врачи
21 июня 2024, 23:21
Более 100 человек наградили в День медицинского работника в Реутове
Телеканал «360»
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В День медицинского работника 125 сотрудников Реутовской клинической больницы были награждены за их профессиональные достижения. Главный врач больницы Александр Алексеев поздравил коллектив с праздником и отметил высокие результаты работы учреждения.

Алексеев сообщил, что больница успешно справляется с задачами, оказывая качественную медицинскую помощь и обеспечивая высокий уровень удовлетворенности среди населения. В текущем году завершили ремонт фасадов хирургического и терапевтического корпусов, и уже запланированы внутренние работы.

Помимо этого, в ближайшее время предстоит открытие нового рентгенкабинета с современным оборудованием, а также ожидается поставка новых томографа и маммографа, что позволит улучшить качество диагностических услуг в больнице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Праздники Врачи Реутов Медицина

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