Патриотический проект в День памяти и скорби стартовал в Химках

Программа проекта включает в себя проведение образовательных лекций, патриотических акций, круглых столов и других мероприятий, которые помогут укрепить общественный дух и гордость за страну. Ожидается, что в мероприятиях примут участие тысячи жителей Химок.

Сергей Малиновский рассказал, что проект призван углубить знания наших граждан о героическом прошлом страны и воспитать уважение к ее историческому наследию. Инициатива получила поддержку от депутатов Химкинского совета, которые активно помогают семьям участников специальной военной операции и работают волонтерами.

Отметим, что подробности и даты проведения первых мероприятий будут объявлены позднее. Проект направлен на формирование активной гражданской позиции и поддержку национальных интересов России.

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