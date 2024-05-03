Патриотический конкурс «Любовью жив Герой» пройдет в Подмосковье

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По правилам конкурса участникам нужно написать сочинение или снять клип. Тема - кто такой настоящий герой.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, конкурс «Любовью жив Герой» призван через творчество побудить молодых людей изучать историю своей страны.

«Напомнить ребятам о важности подвига, рассказать, что и в наши дни мы являемся свидетелями настоящего героизма в зоне проведения СВО, самоотверженности, истинного патриотизма», - рассказала Швелидзе.

Конкурс является частью театрально-музыкального проекта Центра креативных индустрий «Новый город» «Судьба человека. Первая весна» - спектакля, в основу которого легли реальные истории жителей Подмосковья, участников СВО и Великой отечественной войны.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 16 мая.

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