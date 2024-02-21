21 февраля 2024, 20:20

Патриотический концерт ко Дню защитника Отечества состоялся в поселке Пироговский в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В центре культуры «Подмосковье» в поселке Пироговский прошел торжественный концерт ко Дню защитника Отечества. На мероприятии звучали поздравления, патриотическая музыка и стихи, посвященные защитникам Родины.

Гостей встречала выставка фотографий «Герои земли Мытищинской». В фойе центра культуры работала тематическая фотозона «Красная звезда». На мероприятии также проходил сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

В концерте приняли участие творческие коллективы культурного центра, хореографический ансамбль «Подмосковье», участники Юнармии школы № 19 и отряд «Пироговские береты». Торжественным финалом патриотической программы стала песня «Я русский» в исполнении Ильи Третьяка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Концерты
21 февраля 2024, 19:54
Девятиклассница из Лобни стала призером межрегионального турнира по вольной борьбе
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Школьница из Лобни Татьяна Смирнова заняла второе место в Межрегиональном турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 20 регионов России.

Спортсменка готовилась к турниру в Лобне на базе частного спортивного клуба под руководством тренера по боевым искусствам Аскера Эскерова.

«За этот год Татьяна проявила себя очень достойно. Нам удалось достигнуть хороших результатов в плане физической подготовки, дисциплины, укрепления характера и стремления к дальнейшим достижениям в спорте», - отметил Эскеров.

Талантливая девятиклассница занимается вольной борьбой всего четыре года, но за это время она уже завоевала 20 наград в различных соревнованиях.

Сейчас Смирнова готовится к Всероссийским отборочным соревнованиям среди юношей и девушек до 18 лет, которые пройдут с 23 по 26 февраля в Тульской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Школьники
21 февраля 2024, 19:32
«Ситуация исправится». Станцию Балашиха попросят включить в тарифную зону МЦД
Медиасток.рф
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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сегодня, 21 февраля, провел встречу с жителями на тему неудачной, по мнению многих горожан, планировки дублера Щелковского шоссе. Помимо этой темы, жители подняли вопрос долгого ожидания электричек, которых им приходится ждать по 40 минут, несмотря на то, что простроили новую железную дорогу.

По словам Сергея Юрова, пока этот вопрос решить не удалось, так как проект МЦД-4 в Балашихе еще не реализован до конца.

«На текущий момент МЦД-4 функционирует в статусе рабочего проекта, потому что идет строительство конечной станции МЦД-4 „Железнодорожная.“ Также идет дополнительная закупка электропоездов», - отметил Юров.

Он добавил, что пока сделать на станции «Балашиха» движение с периодичностью раз в пять минут невозможно.

«Нами был поставлен вопрос, в том числе этим занимается губернатор Московской области и руководитель АО РЖД, с тем, чтобы включить станцию Балашиха в тарифную зону МЦД», -пояснил Юров.

Также глава округа отметил, что существует и проблема с поездами, следующими в Балашиху.

«Эта ситуация исправится, коллеги обещают отладить как МЦД, так и станцию Балашихи», - заключил Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

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Балашиха МЦД
21 февраля 2024, 19:12
Руководители учреждений образования Лобни приняли участие в юридическом форуме
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Форум «Юридическая безопасность образовательной организации» завершился в Лобне 21 февраля. В нем приняли участие руководители учреждений образования.

Участники форума вместе с экспертами разобрали вопросы юридической безопасности образовательной организации. Подняли темы юридической защиты учреждения, трудовых договоров с педагогами, платных образовательных услуг и юридического сопровождения дистанционного обучения. Также на мероприятии обсудили способы защиты персональных данных несовершеннолетних.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы образования. В прошлом году 18 новых педагогов пополнили ряды лобненских учреждений образования. Они регулярно повышают уровень своей квалификации.

Мероприятие организовала компания «Атлас коммуникации». Она 13 лет реализовывает комплексные проекты, направленные на повышение качества образования в регионе.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Лобня Образование
21 февраля 2024, 18:58
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 21 февраля
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 21 февраля. В региональном Минтрансе уточнили, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском и Рязанском шоссе.

Помимо этого, движение затруднено на Варшавском, Калужском, Киевском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на трассе ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призывают быть аккуратными, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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