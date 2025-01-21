21 января 2025, 18:01

Патриотический кинопоказ прошел в библиотеке № 3 в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Документальный фильм, посвященный повести Виктора Курочкина «На войне, как на войне», жителям Химок показали в библиотеке № 3. Встречу приурочили к 60-летнему юбилею литературного произведения.

Собравшиеся узнали интересные факты из биографии самого Виктора Курочкина и историю создания повести. Также в фильме представили отрывки из одноименной кинокартины.

«Очень познавательное мероприятие. Мы узнали много нового и интересного об этом произведении» - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Кинопоказ стал частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках. Она направлена на сохранение исторического и культурного наследия, воспитание в молодежи любви к Родине и гордости за ее героев. Так, с июля 2024 года в округе организовали свыше 600 тематических мероприятий, среди которых мастер-классы, лекции, встречи с ветеранами боевых действий и концерты.

Химки Патриотизм
21 января 2025, 19:38
Полицейские в Воскресенске подвели итоги работы за второе полугодие 2024 года
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Участковые уполномоченные Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск отчитались перед жителями о результатах работы за второе полугодие 2024 года. Также они разъяснили горожанам, как распознавать разные виды мошенничества.

На мероприятии присутствовал начальник Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск, полковник полиции Дмитрий Коновалов, член Общественного совета Роман Сурупов и сотрудники администрации округа.

Участковые полицейские рассказали собравшимся об оперативной обстановке и итогах работы за второе полугодие прошлого года.

Помимо этого, сотрудники полиции проинформировали жителей Воскресенска о распространенных схемах мошенничества. Они рассказали, как распознать подобные попытки обмана, а также привели примеры телефонного мошенничества и других видов преступлений. На мероприятии полицейские призвали горожан ни в коем случае никому не сообщать данные банковских карт и паспортные данные, ПИН-коды и другую персональную информацию.

Полиция Воскресенск
21 января 2025, 18:28
Турнир по стрельбе и мастер-класс для юных снайперов прошли в Подольске
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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» прошли соревнования по силуэтной стрельбе из пневматической винтовки и мастер-класс для юных снайперов. В состязаниях приняли участие 80 ребят из Подольска, Бутова и Ступина.

Во втором этапе зимнего кубка «Атаман» сезона 2024–2025 года по силуэтной стрельбе из пневматической винтовки за звание самого меткого боролись спортсмены трех возрастных категорий: «Дети от семи до девяти лет», «Подростки 10-11 лет» и «Подростки 12-14 лет». Мишенями служили силуэтные фигуры птиц и зверей. Юные снайперы стреляли из положения сидя с четырех дистанций: 10 метров, 12 метров, 15 метров и 18 метров.

Спортсмены из Подольска завоевали четыре призовых места. Серебряную медаль вручили Елизавете Мацаевой и Ивану Кинжибалову, а бронза досталась Артемию Газизову и Кириллу Новоселову.

Помимо турнира для спортсменов провели и мастер-класс по стрельбе из высокоточных пневматических винтовок PCP Ataman. Руководитель стрелковой школы «Выстрел» из Бутово Андрей Пыхалов отметил, что современное оружие подходит как новичкам, так и профессионалам.

Напомним, что в этом спортивном сезоне в Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» состоится серия турниров по стрельбе для детей и взрослых. Третий этап зимнего кубка «Атаман» проведут в марте.

Спортсмены Подольск
21 января 2025, 18:13
Компания «Сыровар» в Дмитрове получила новое оборудование
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Сотрудничество с крупными торговыми сетями и популярными ресторанами позволяет компании «Сыровар» из Дмитровского округа сохранять лидерство не только в Подмосковье, но и по всей стране. В этом году предприятие планирует увеличить выпуск продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что недавно на заводе установили новые производственные линии, которые позволят увеличить выпуск сыра и улучшить его упаковку. Также компания получила оборудование для автоматизации процессов изготовления и хранения. На предприятии есть роботизированный склад, который вмещает более шести тысяч тонн продукции.

Завод стал первым участником агропарка «Сырная долина» в Дмитровском округе. Здесь будут выпускать известные сорта сыров (чечил, сулугуни, чеддер, тильзитер и камамбе) и сухую молочную сыворотку.

За 10 лет Московская область увеличила объемы производства сыра почти в три раза и вышла на первое место по России. В регионе производят сорта массового спроса и элитные, с плесенью разных цветов, работают крупные агрокластеры и маленькие семейные фермы.

Сельское хозяйство
21 января 2025, 18:12
Подозреваемого в краже средств с чужой банковской карты задержали в Воскресенске
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты в Воскресенске. Им оказался 41-летний житель Белоозерского.

Патрулируя улицы округа, стражи порядка заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым из ориентировки. Несколько дней назад мужчина нашел на улице банковскую карту и оплатил с ее помощью покупки в магазине. Держатель карты сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Росгвардия Кражи Воскресенск

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