Патриотический фестиваль ко Дню народного единства прошел на площади Славы в Подольске

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на открывшейся на ВДНХ выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Открылся фестиваль с инсценировки засады на площади Славы, ее реалистично показали инструкторы антитеррористической группы «Рокот». Отряд стремительно захватил противника и оказал первую помощь якобы раненому товарищу.

«Занимаемся подготовкой людей под СВО, также по программе начальной военной подготовки. Такие выступления, я считаю, очень нужны. Они показываю людям, что есть возможность подготовиться бесплатно. После каждого такого выступления аудитория увеличивается, и люди к нам идут», - поделился руководитель центра специальной тактической военной подготовки «Рокот» Владимир.

Несколько тематических зон объединили на площади Славы подольчан разного возраста: для детей - лазертаг, для взрослых - конкурс патриотической песни. Всех гостей праздника угощали солдатской кашей и горячим чаем. Кроме того, участники мероприятия могли сфотографироваться с огнестрельным оружием, выставку которого организовал военно-патриотический клуб «Факел» при боевом братстве десантников.

Юнармейцы учили всех желающих собирать и разбирать автомат. Также они провели викторину на знание воинских званий.

«Начинаем с азов, с самого простого воспитания юнармейцев. Когда они подходят к человеку в форме, в погонах, они должны обратиться к нему <…> „товарищ майор“ или, допустим, „товарищ младший сержант“. <…> Мы теперь работаем над тем, чтобы все жители, даже если они гражданские, тоже это знали», - сказал начальник местного отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.

Во время фестиваля работал пункт сбора гуманитарной помощи. Жители собрали 20 больших коробок с продуктами питания, теплыми вещами и письмами для военнослужащих.