24 января 2025, 11:09

Патриотический час ко Дню снятия блокады Ленинграда провели в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Мероприятие под названием «Наша вечная память и боль» прошло в рамках клуба исторического краеведения «Наследие». В нем приняли участие студенты института туризма.

На встречу в отделе краеведения библиотеки имени Инны Гофф пришли воскресенцы, которые пережили те страшные события в свои детские годы. Тамару Седову вывезли из блокадного Ленинграда в трехлетнем возрасте. По пути эшелон разбомбили, Тамара потерялась и воспитывалась в детском доме. Родных ей удалось найти только в 25 лет. Тамара Васильевна рассказала о судьбах членов своей семьи, живших и работавших в осажденном городе.

Ленинградка Вера Боровикова поделилась воспоминаниями о жизни во время блокады. Заведующая отделом краеведения Елена Юрова и главный библиотекарь Галина Васильчук дополнили рассказы историческими сведениями и показом документальной хроники.

Жители блокадного Ленинграда разъехались по всей России. В Воскресенске существовала общественная организация «Блокадники Ленинграда», которую возглавляла Нина Пыркова. Вместе с членом Союза писателей России Людмилой Чебышевой она выпустила книгу «Наша вечная память и боль», в которой собраны воспоминания о тех страшных годах. Людмила Леонидовна рассказала студентам о непростой работе над сборником и прочитала свое стихотворение, посвященное подвигу ленинградцев.

История Воскресенск Блокада Ленинграда
24 января 2025, 10:57
Хоккеист Овечкин пригласил на свой турнир спортсменку из Воскресенска
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Турнир Ovi Cup проводится с 2018 года и уже стал визитной карточкой Подмосковья. Капитан Washington Capitals Александр Овечкин прислал приглашение на соревнования воспитаннице воскресенской спортивной школы Марии Кундашкиной.

Это значительное событие в жизни молодой спортсменки произошло благодаря ее смелому и нестандартному решению. Мария послала трехкратному чемпиону мира видеообращение и клюшку, с помощью которой она забила более ста шайб.

«Александр Овечкин - спортсмен, на которого мне хочется равняться. Давно слежу за его игрой, очень переживала во время прошлого сезона. Я очень удивилась и была рада, что он ответил и позвал на свой турнир», - рассказала хоккеистка.

15-летняя уроженка Тамбова Мария Кундашкина занимается хоккеем уже семь лет. Недавно ее пригласили в воскресенское отделение областной школы олимпийского резерва.

«Никто не ожидал, что Александр пришлет нашей Маше ответ, мы все были в шоке. Она у нас отличный игрок, перспективы у нее огромные. Уверен, что у нее все получится», - сказал тренер спортшколы Вадим Бескровный.

Спортсмены Хоккей Воскресенск
24 января 2025, 10:49
Современные анализаторы крови поступили в Раменскую больницу
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В лаборатории Раменской больницы появились современные анализаторы крови. С их помощью исследования будут проводить оперативнее.

Кроме того, два прибора для анализа культуры крови и микробиологический анализатор появились в бактериологическом отделении. Здесь будут точно определять возбудителей инфекционных заболеваний.

Новая техника достаточно проста в управлении. Задача лаборанта - выставить необходимые параметры, остальную работу прибор выполняет самостоятельно.

Алгоритм автоматического контроля качества позволяет сэкономить время и не перепроверять вручную каждый анализ под микроскопом. Также искусственный интеллект самостоятельно сделает дополнительные исследования и отправляет результаты врачу.

«Здесь мазки фотографируются, все клеточные элементы, которые попали в фокус этой камеры, отправляются в систему анализатора и дальше к врачу на его рабочее место. При этом анализатор уже их сортирует по популяциям, врачу нужно только лишь просмотреть на экране своего монитора результаты», - отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией Людмила Стаценко.

Производительность анализатора составляет до 400 проб в час. В Раменской больнице в день проводят около 1000 общих анализов крови, следовательно, аппарат полностью закроет потребность медучреждения в выполнении таких исследований.

Больницы Раменское
24 января 2025, 10:24
Открытый каток в Жуковском возобновил работу
Медиасток.рф
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Жители Жуковского вновь могут покататься на коньках на спортивном комплексе «Метеор». Сегодня здесь начал снова работать каток.

В четверг и пятницу он будет открыт с пяти часов вечера до 10 часов вечера, а в субботу - с полудня до 10 часов вечера. График работы в воскресенье опубликуют позже. Он будет зависеть от погодных условий.

На катке для жителей создали праздничную атмосферу. Здесь играет популярная музыка.

Каток находится на улице Пушкина. В этом году его открыли лишь 6 января из-за аномально теплой погоды. После он вновь приостановил работу из-за погодных условий.

Ранее мы рассказывали о том, что на этой неделе в Жуковском состоялась встреча по вопросам концепции лесопарка «Треугольный». Проектный семинар прошел в местном доме культуры. В нем поучаствовали неравнодушные жители муниципалитета.

Отдых Жуковский
24 января 2025, 10:08
Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла 24 января
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области составила три балла утром, в пятницу. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находятся более 946 тысяч автомобилей.

\n Основные заторы в сторону Москвы образовались на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными в связи с возможной гололедицей. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Отдых Жуковский

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