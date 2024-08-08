Патриотический час для жителей Химок провели в ДК «Родина»

Участие в тематической акции приняли жители округа, родные бойцов специальной военной операции, члены патриотического клуба «Фирсы», депутаты и общественные деятели.

«81 год назад на рассвете советскими войсками окончательно был освобожден город Орел. Эти факты военной истории нашей страны важно знать. Мы сделаем все, для того чтобы сохранить историю и передать ее будущим поколениям», - отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Торжественная программа встречи включала награждение ветеранов воздушно-десантных войск памятными грамотами и сувенирами. Также жителей Химок научили плести маскировочные сети на тематическом мастер-классе.

Напомним, что в Химках проводится множество патриотических мероприятий в рамках масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Среди них круглые столы, выставки, лекции и мастер-классы.

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