14 мая 2024, 00:48

Патриотический автопробег «Дорогами Победы» пройдет в Подмосковье 16 мая

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В Подмосковье 16 мая стартует патриотический автопробег «Дорогами Победы», организатором которого выступает Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница». Мероприятие посвящено победе над нацизмом в Великой Отечественной войне, оно начнется в 10:00 и закончится в 19:00.

Автопробег пройдет по городам воинской славы Подмосковья: Наро-Фоминску, Можайску, Волоколамску, Дмитрову. Тематические митинги и возложение цветов организуют в местах установки стел с гербом города и текстом указа президента о присвоении звания.

Участниками патриотического автопробега станут 16 пилотов с инвалидностью, управляющие машинами с ручным управлением. В мероприятии примут участие инвалиды с военной травмой, участники СВО, спортсмены-паралимпийцы, члены регионального штаба ОНФ, подмосковные депутаты и чиновники разных уровней.

Автопробег пройдет при поддержке гранта для НКО Московской области с участием средств Фонда президентских грантов. Координировать мероприятие будет министерство информационных и социальных коммуникаций.

Наро-Фоминск Дороги Машины Инвалиды Волоколамск Дмитров Можайск
13 мая 2024, 23:46
Рейды по участкам с нецелевым использованием прошли в Подмосковье
Министерство имущественных отношений Московской области
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Специалисты Министерства имущественных отношений Московской области провели осмотры территорий, где участки земли используются не по целевому назначению. Рейды прошли с 10 по 12 мая в Наро-Фоминске, Красногорске и Мытищах.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, в трех муниципалитетах удалось выявить много нарушений.

«Земля под ИЖС или ЛПХ, а по факту на участках ведется незаконная деятельность, к примеру, работы по резке металла, приемке грунтов, изготовление памятников, гостиничный бизнес и так далее, что противозаконно. И не только с точки зрения нецелевого использования, но и со стороны экологического правонарушения», - рассказала Адигамова.

Она добавила, что за три дня рабочих выездов выявлено почти 60 нарушений по нецелевому использованию. Чем ближе к МКАД, к федеральным, региональным трассам, тем больше проблемных объектов.

«Цель, которую мы поставили перед собой, совершая такие выезды, - определить соответствующие меры и алгоритмы, чтобы помочь бизнесу продолжить вести деятельность, но на законных основаниях, а главное, не доставлять дискомфорт рядом проживающим жителям», - заключила Адигамова.

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Мытищи Строительство Бизнес
13 мая 2024, 23:38
Главстройнадзор проверил строительство ЖК в Домодедове
Главгосстройнадзор МО
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Специалисты подведомственного Главгосстройнадзору Московской области «СтройЭксперта» проверили, как идет возведение жилого комплекса «Прибрежный парк». Инспекторов интересовало, прежде всего, соответствие установленным в проектной декларации параметрам.

Строящиеся дома рассчитаны на 3424 квартиры. Жилой комплекс возводят вблизи деревни Павловское и села Ям в городском округе Домодедово.

Проверка показала, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной декларации - строительство идет по графику.

На территории ЖК расположены три детских сада, школа, поликлиника и спортивный комплекс с бассейном. В пяти минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта и железнодорожная станция «Ленинская».

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Школы Строительство Детские сады
13 мая 2024, 23:00
Врач МОДКТОБ рассказал об опасности открытых окон для детей
Пресс-служба МОДКТОБ
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Каждый год с наступлением весны пополняется печальная статистика выпавших из окон детей. В подмосковном Минздраве рассказали, что в прошлом году 20% от всех случаев падения в регионе закончились смертью. Как избежать трагедии, рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

По его словам, дурной пример заразителен, поэтому не стоит детей ставить на подоконник и разрешать им играть у окна. Ребенок обязательно повторит опасное развлечение.

«У ребенка не должно быть легкого доступа к окну, отодвиньте всю мебель и уберите подставки от окон. Цепочки, шнурки от жалюзи - отличная забава для детей. Открывая и закрывая жалюзи или солнцезащитные экран, ребенок может не рассчитать силу и сорвать закрепленную конструкцию, которая травмирует его», - рассказал Григорьев.

Не стоит также уповать на надежность москитной сетки, ведь она не способна выдержать даже веса кошки, подчеркнул врач.

«Не открывайте окна более чем на несколько сантиметров. Ограничители для окон помогут вам регулировать режимы проветривания помещения. Установив желаемый режим проветривания, снимайте ручки с окон», - заключил Григорьев.

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Дети Минздрав Врачи Правила
13 мая 2024, 22:16
Первенство по фигурному катанию прошло в Электростали
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Первенство Электростали по фигурному катанию прошло в городском Ледовом дворце спорта. Воспитанницы СШОР «Кристалл-Восток», спортсмены из Павловского Посада и клуба ФК «Стальной конек» продемонстрировали судьям и зрителям турнира свое мастерство.

«Я знаю своих спортсменов, знаю, на что они способны по своему складу характера, темпераменту, координации. Поэтому предлагаю определенную композицию, исходя из моего видения. Родители подключаются, предлагают свои идеи. Вместе мы находим оптимальный вариант», - рассказала тренер-преподаватель Светлана Сошникова.

Алиса Ковальская получила первый спортивный разряд, Мария Мартынова - второй, Полина Станкевич - третий. Первый юношеский разряд у Иларии Колбацковой, второй - у Софии Лизавчук и третий юношеский разряд получила Софья Еремина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Фигурное катание Электросталь

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