Патриотические уроки о героях Великой Отечественной войны провели в Химках

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Участие в игре приняли муниципальный депутат Надежда Смирнова и ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Карпунов.

«Сегодня очень важно помнить свою историю, воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении и поддерживать тех, кто защищает наши границы. Посредством таких встреч у нас это отлично получается. Спасибо всем, кто принимает участие», - отметила Надежда Смирнова.

Тематическую лекцию провели в детской библиотеке № 3. В ней поучаствовал муниципальный депутат Артур Каримов.

«Контрнаступление стало настоящим примером героизма, сплоченности и патриотизма. Советские солдаты в условиях холода и нехватки боеприпасов сражались, проявляя невероятное мужество», - сказал Артур Каримов.

Отметим, что патриотические мероприятия регулярно проводят в различных учреждениях Химок. В этом году их состоялось уже более 500.

Муниципальный депутат Юлия Мамай отметила, что такие встречи позволяют познакомить жителей округа с выдающимися деятелями Химок и страны в целом.

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