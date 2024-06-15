Патриотические мероприятия пройдут в Химках в День памяти и скорби
В честь Дня памяти и скорби в каждом микрорайоне Химок возложат цветы к памятникам героев, павших во время Великой Отечественной войны, а также литературные встречи и концерты. Программу патриотических мероприятий обсудили на общегородском совещании под председательством главы округа Дмитрия Волошина.
Возложения цветов пройдут у обелиска «Отстоявшим Отчизну», мемориалов «Скорбящая мать» и воинам-кирилловцам. Начало запланировано на 11:00.
После захода солнца пройдет акция «Свеча памяти». В 20:00 в сквере Рубцовой и парке Толстого зажгут несколько сотен свечей в память о героях.
20 июня в библиотеках Химок состоятся литературные встречи, посвященные Великой Победе. 21 июня в Доме культуры «Контакт» запланирован моноспектакль «Суд памяти», а 22 июня на базе театра «Наш дом» пройдет патриотический концерт.
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