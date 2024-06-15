15 июня 2024, 16:06

Патриотические мероприятия пройдут в Химках в День памяти и скорби

Unsplash
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В честь Дня памяти и скорби в каждом микрорайоне Химок возложат цветы к памятникам героев, павших во время Великой Отечественной войны, а также литературные встречи и концерты. Программу патриотических мероприятий обсудили на общегородском совещании под председательством главы округа Дмитрия Волошина.

Возложения цветов пройдут у обелиска «Отстоявшим Отчизну», мемориалов «Скорбящая мать» и воинам-кирилловцам. Начало запланировано на 11:00.

После захода солнца пройдет акция «Свеча памяти». В 20:00 в сквере Рубцовой и парке Толстого зажгут несколько сотен свечей в память о героях.

20 июня в библиотеках Химок состоятся литературные встречи, посвященные Великой Победе. 21 июня в Доме культуры «Контакт» запланирован моноспектакль «Суд памяти», а 22 июня на базе театра «Наш дом» пройдет патриотический концерт.

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Химки ВОВ Общественные акции
15 июня 2024, 15:55
Подмосковье подписало соглашение о популяризации раздельного сбора отходов
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов и генеральный директор АО «Петромакс» Тимур Давлеткужин подписали соглашение о развитии и популяризации раздельного сбора отходов и переработки вторичного сырья. В рамках проекта «Мегабак» компания планирует построить порядка 100 площадок для сбора материалов.

По словам Мурашова, менее чем за месяц под контролем ведомства поставили более тысячи дополнительных контейнеров на весенних площадках.

«В регионе должно быть грамотное обращение с отходами и отсутствие проблем с их вывозом или нехваткой тары. Поэтому соглашение, которое мы сегодня подписали, должно стать шагом на пути к решению экологической ситуации в регионе», - рассказал Мурашов.

Компания «Петромакс» принимает для переработки старую технику и электронику, изделия из полиэтилена, пластика и пенопласта, картон и древесину. Генеральный директор предприятия Тимур Давлеткужин уверен, что подписанное соглашение по развитию программы «Мегабак» станет значительным шагом в экологической инициативе.

«Наша компания уделяет большое внимание улучшению экологической обстановки в регионе, активно поддерживая различные проекты, направленные на сокращение отходов и улучшение качества переработки вторсырья», - пояснил Давлеткужин.

Стороны подписали соглашение в Красногорске в рамках выставки «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Красногорск Выставки Переработка Мусор
15 июня 2024, 15:51
Комплексное благоустройство дворов в Чехове завершат с опережением графика
пресс-служба Администрации г.о. Чехов
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проинспектировал ход работ по комплексному благоустройству дворовых территорий. Во дворе домов 9, 11 и 17  на Молодежной улице в Чехове рабочие расширили дорогу, оформили места для лавочек у подъездов и уложили бордюрный камень.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Работы ведутся с опережением графика, но при этом с соблюдением всех технологий. На объекте задействованы около 15 рабочих.

На улице Чехова у дома 57 подрядчик также проводит комплексное благоустройство дворовой территории. Два крупных объекта в Чехове ведут параллельно. Окончание всех работ по двум адресам запланировано уже на следующую неделю.

Михаил Собакин также встретился с жителями, которые выразили желание изменить месторасположение скамеек. Жительница дома № 9 обратила внимание на отсутствие уборки в подъездах. Глава поручил профильным службам решить озвученные вопросы.

Напомним, что в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в этом году в городском округе Чехов запланированы работы по благоустройству восьми дворов. Работы идут по графику, и все дворы будут благоустроены до конца лета.

Благоустройство Чехов
15 июня 2024, 15:33
Подготовку к отопительному сезону завершат в Чехове к 1 сентября
пресс-служба Администрации г.о. Чехов
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В Чехове прошло кустовое совещание, посвященное подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. В нем, наряду с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным, принял участие советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.

На нем обсудили итоги прошлого отопительного сезона и обозначили основные задачи по подготовке к новому.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под особый контроль подготовку к осенне-зимнему периоду. В регионе усилена соответствующая работа: проводятся еженедельные штабы и кустовые совещания, а также участились противоаварийные тренировки специальных служб.

В Чеховском округе на сегодняшний день подготовлено к новому отопительному сезону 15% объектов. План подготовки включает 98 многоквартирных домов, шесть котельных, три центральных тепловых пункта и 19 километров сетей теплоснабжения.

Также, на балансе насчитывается 769 многоквартирных домов, в которых проживает 146 908 человек. Эти дома обслуживают 71 объект теплоснабжения.

С мая специалистами коммунальных служб проведено 24 гидравлических испытания. Еще 18 испытаний запланированы.

Глава округа Михаил Собакин подчеркнул, что полностью завершить подготовку необходимо к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Отопление Чехов
15 июня 2024, 15:31
Дополнительные автобусы запустили на маршрутах № 22 и № 28 в Химках
Медиасток.рф
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Три дополнительных автобуса запустили в Химках на маршрутах № 22 и № 28. Это решение приняли после проверки маршрутов «станция Химки — Химки (микрорайон Сходня)» и «станция Химки — Химки (Больница № 119)» специалистами администрации и депутатами.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева представители местной администрации регулярно проверяют качество обслуживания в общественном транспорте и анализируют обращения, поступающие от жителей.

С начала года химкинские автобусы перевезли более 6,5 миллиона пассажиров. Особой популярностью среди горожан и гостей муниципалитета пользуется автобус № 3 «станция Химки - улицы Дружбы», на котором за первое полугодие совершили поездки более 800 тысяч человек.

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Химки Автобусы

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