Патриотические мероприятия пройдут в Химках в День памяти и скорби

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов и генеральный директор АО «Петромакс» Тимур Давлеткужин подписали соглашение о развитии и популяризации раздельного сбора отходов и переработки вторичного сырья. В рамках проекта «Мегабак» компания планирует построить порядка 100 площадок для сбора материалов.

По словам Мурашова, менее чем за месяц под контролем ведомства поставили более тысячи дополнительных контейнеров на весенних площадках.

«В регионе должно быть грамотное обращение с отходами и отсутствие проблем с их вывозом или нехваткой тары. Поэтому соглашение, которое мы сегодня подписали, должно стать шагом на пути к решению экологической ситуации в регионе», - рассказал Мурашов.

Компания «Петромакс» принимает для переработки старую технику и электронику, изделия из полиэтилена, пластика и пенопласта, картон и древесину. Генеральный директор предприятия Тимур Давлеткужин уверен, что подписанное соглашение по развитию программы «Мегабак» станет значительным шагом в экологической инициативе.

«Наша компания уделяет большое внимание улучшению экологической обстановки в регионе, активно поддерживая различные проекты, направленные на сокращение отходов и улучшение качества переработки вторсырья», - пояснил Давлеткужин.

Стороны подписали соглашение в Красногорске в рамках выставки «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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