08 декабря 2024, 15:03

Патриотическая лекция ко Дню воинской славы прошла в Химках

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Посвященная Дню начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в битве за Москву 1941 года лекция прошла в Химках. Патриотический урок провели в клубе «Активное долголетие».

В мероприятии принял участие муниципальный депутат Николай Томашов. Он подчеркнул, насколько важно сохранять историческую память и воспитывать в молодежи патриотизм.

«Мы помним и гордимся тем, что в самый сложный момент, когда Москва находилась в осадном положении, а солдаты вермахта стояли у ворот столицы, наши бойцы продемонстрировали всему миру несгибаемую волю и способность преодолеть любые испытания. Враг был разбит, и Победа осталась за нами», - отметил депутат.

После лекции участники клуба посетили экскурсию в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее. Его создали в память об обороне Москвы от наступления фашистов.

«Сегодня, когда наши ребята вновь отстаивают интересы своей страны в зоне специальной военной операции, как никогда важно помнить свою историю, чтобы не допустить повторения ошибок прошлого, и воспитывать дух патриотизма у подрастающего поколения», - подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, в городском округе Химки уже несколько месяцев проходит программа «Химки. Успех в единстве поколений». В рамках проекта для жителей каждый день проводят патриотические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные соревнования и культурные встречи. Программа помогает сохранить память о прошлом, укрепить связь между поколениями, воспитать в подрастающем поколении нравственные и патриотические ценности.

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Химки История Патриотизм
08 декабря 2024, 15:14
Окружной этап конкурса «Учитель года Подмосковья» стартовал в Волоколамске
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Педагоги Волоколамского округа поучаствовали в муниципальном этапе профессионального конкурса. Они представили свои образовательные проекты на суд жюри.

Заявки подали девять учителей. Это педагоги начальных классов, преподаватели математики и истории.

Они подготовили выступления на тему «Моя методическая копилка», рассказали в них о своих открытиях, достижениях и инновационных разработках.

Презентации учителей были на тему многообразия методов и приемов в педагогической практике, касались того, как вдохновить детей на обучение, а также как сделать выполнение домашнего задания по математике увлекательным.

Жюри отметило высокий профессиональный уровень педагогов.

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Учителя Волоколамск
08 декабря 2024, 15:06
Более 200 детских наборов собрала «Единая Россия» в Люберцах и Дзержинском
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Акцию «Коробка храбрости» провели в Люберцах. В ее рамках собрали наборы для пациентов детских больниц.

В подарки вошли игрушки и канцелярия. Скоро их передадут в детские комнаты больниц, поликлиник и хосписов.

«Традиционно в преддверии Нового года сторонники „Единой России“ провели акцию „Коробка храбрости“. В течение месяца муниципальные депутаты Люберец и Дзержинского, партийцы, а также все желающие приносили вещи для детей. Искренне благодарю всех причастных за отзывчивость! Часть наборов активисты уже отвезли в детское поликлиническое отделение № 3 ЛОБ», - отметил глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

Акцию проводят уже в 12-й раз. В ней поучаствовали депутат Госдумы Роман Терюшков и депутат Мособлдумы Лидия Антонова. С 2023 года инициативу объединили с областным проектом «Добрая комната» партии «Единая Россия».

«Название акции говорит само за себя: „Коробка храбрости“ - это символ награды за мужество, проявленное детьми во время лечения и непростых процедур. Ведь каждый маленький пациент - это настоящий герой!» - сказала председатель местного Совета сторонников «Единой России» Елена Верховых.

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Благотворительность Люберцы Дети
08 декабря 2024, 14:33
Депутат Ирина Спирина из Химок приняла участие в акции «Коробка храбрости»
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Организованная партией «Единая Россия» акция «Коробка храбрости» прошла в поликлинике № 7 городского округа Химки. Заведующая медучреждением, депутат Ирина Спирина передала находящимся на лечении детям подарки.

Юные пациенты получили наборы для творчества, развивающие игры и школьную канцелярию.

«Мы передаем подарки детям лично в руки и оставляем наборы для творчества в зонах ожидания поликлиники, чтобы малыши могли радоваться даже в непростые моменты. Особое внимание уделили ребенку, проходящему лечение на дому. Его улыбка стала для нас главным подарком», - поделилась депутат Ирина Спирина.

Благотворительную акцию «Коробка храбрости» организовали для поддержки детей, которые сталкиваются с трудностями во время лечения. Юные пациенты медучреждений получают развивающие игрушки и игры, наборы для творчества, канцелярские принадлежности, книги и другие подарки. Все это помогает малышам легче переносить болезненные процедуры.

«В этом году в честь празднования 23-летия партии „Единая Россия“ депутаты и волонтеры собрали почти 25 килограммов подарков, включая развивающие игры и канцелярские принадлежности. Эти подарки передали детям, проходящим лечение в медицинских учреждениях Химок», - рассказала депутат Наталья Каныгина.

Она также добавила, что эту акцию в Химках организуют регулярно, она стала важной частью социальной работы в городе.

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Благотворительность Дети Химки Депутаты Поликлиники
08 декабря 2024, 14:24
Жуковские чтения прошли в центральной библиотеке Дмитрова
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Традиционное мероприятие, посвященное полководцу Георгию Жукову, провели в Дмитрове. В нем поучаствовали студенты, которые представили свои работы на тему Великой Отечественной войны.

В 2024 году отметили 128 лет со дня рождения Жукова. На мероприятие в центральную библиотеку пришли студенты всех средне-специальных учебных заведений муниципалитета.

Ребята выступили с докладами, посвященными оружию Победы, стойкости и мужеству, миру и правде, а также с песнями военных лет и стихотворениями о войне.

Почетными гостями события стали ветераны, представители администрации городского округа Дмитров и общественные деятели. Участников наградили дипломами и благодарственными письмами.

«Это мероприятие стало важным событием в культурной и образовательной жизни Дмитровского округа, объединяя поколения и укрепляя связь времен. Чтения - символ огня памяти, который горит в наших сердцах, напоминая о стойкости, мужестве и правде тех, кто сражался за нашу родину. Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило историю своей страны, гордилось подвигами предков и стремилось к миру и справедливости», - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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Студенты Дмитров Великая Отечественная война

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