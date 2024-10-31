Патриотическая акция в память о бойцах СВО прошла в Химках

Педагоги дошкольного отделения лобненской школы № 2 организовали яркую и вдохновляющую выставку поделок, созданных детьми и их родителями. Мероприятие, которое стало традиционным для детского сада, в этом году вновь порадовало всех участников и гостей.

Основная цель мероприятия - развитие совместной деятельности родителей и детей, а также формирование художественно-эстетического вкуса и фантазии у дошкольников. В этом году многие родители активно откликнулись на приглашение принять участие в выставке, и результаты их совместного творчества превзошли все ожидания.

«Осень - это удивительная пора, наполненная яркими красками и богатая природными материалами, такими как шишки, разноцветные листья и цветы. Природа стала неиссякаемым источником творчества и вдохновения для наших маленьких мастеров», - отметили организаторы выставки.

Для создания поделок использовались разнообразные природные материалы: шишки, желуди, листья, рябина, мох и многое другое. Дети с интересом рассматривают выставку и с гордостью рассказывают о своих творениях, делясь радостью от процесса создания и совместного творчества с родителями.

Выставка стала не только праздником творчества, но и важным шагом в укреплении семейных связей, что делает ее значимым событием в жизни детского сада и всей школьной общины.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».