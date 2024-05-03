Патриотическая акция «Летопись сердец» стартовала в Подмосковье

Школьники смогут посмотреть фильмы и прочитать рассказы и стихотворения о Великой Отечественной войне на сайте «Культурадляшкольников.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Детям предложат написать отзыв на любое понравившееся произведение. По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей искусства в сфере кинематографии и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ.

Акция «Летопись сердец», которая проходит рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры и Минпросвещения России «Культура для школьников», направлена на воспитание патриотизма у детей на примере героев литературных произведений и кинофильмов о Великой Отечественной войне.

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