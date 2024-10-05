Патриотическая акция ко Дню Сухопутных войск прошла в Химках

Отопление запустили в социальные объекты в Химках. Тепло стало в более чем 60 школ, а также дошкольных учреждениях округа.

Все здания Химок обеспечат теплом до конца октября. Запуск отопления осуществляется в несколько этапов. Сначала ресурс поступит в социально значимые объекты. Затем включат в жилых домах округа до 14 октября. Далее тепло подадут на промышленные объекты.

Отметим, что к осенне-зимнему периоду в Химках подготовили теплосети длиной более 240 километров. Они снабжают около 1500 многоквартирных домов.

Пятилетняя модернизации системы ЖКХ Подмосковья коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году. Подробнее о реформе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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