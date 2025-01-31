31 января 2025, 16:58

Патриотическая акция «Блокадная ласточка» прошла в Богородском округе

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День освобождения Ленинграда от блокады стал поводом для патриотической акции в Доме культуры «Стромынь» Богородского городского округа. Участники создали поделки в виде ласточек, символизирующих мужество и веру людей, переживших тяжелые времена.

На мероприятии ребята узнали о значении ласточки для ленинградцев в годы блокады. Мастер-класс напомнил о том, как важно сохранять память о прошлом и ценить мирную жизнь. Несмотря на ужасы войны и голод, горожане не теряли надежды на победу.

Ласточка стала символом веры и упорства. Во время блокады многие ленинградцы носили ее на груди в ответ на угрозы врага. Изготавливаемые из жестяных банок, эти значки с изображением птицы и маленьким письмом подчеркивали стойкость духа населения.

Кроме того, ласточка ассоциируется с удивительным событием на шпиле Адмиралтейства, где альпинисты, восстанавливая защитный чехол, нашли гнезда с птенцами. Они сделали все возможное, чтобы спасти птиц. Это событие стало стало символом жизни, вопреки самым трудным условиям.

Богородский Блокада Ленинграда
31 января 2025, 16:28
Свыше 17 тысяч видеокамер установили для безопасности в Подмосковье за год
Медиасток.рф
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Свыше 17,4 тысячи камер системы «безопасный регион» установили в Подмосковье в 2024 году. Их общее количество превысило 150 тысяч.

За год на улицах Подмосковья разместили 17,4 тысячи видеокамер, из них 10,8 тысячи - в общественных местах и рядом с социальными объектами и 6,5 тысячи - на подъездах.

Камеры помогают вывить нарушение и последовательность действий преступника. Они также помогают предотвратить будущие преступления.

«Места размещения камер определяются межведомственными рабочими группами, действующими в каждом городском округе. Они учитывают анализ ситуации и рекомендации правоохранительных органов», - пояснили в управлении региональной безопасности.

Увеличение количества камер на улицах позволяет жителям чувствовать себя безопаснее.

Предложить место для размещения устройств могут все желающие. Для этого нужно поучаствовать в ежегодном голосовании «Сделаем Подмосковье безопасным вместе».

Благоустройство
31 января 2025, 15:56
Фотовыставка о фигуристах откроется в парке Талалихина в Подольске 1 февраля
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В парке имени Талалихина в Подольске 1 февраля проведут праздничную программу «Ледяное искусство». Для гостей откроют фотовыставку «Звездные фигуристы», проведут спортивную зарядку, мастер-класс по кастомизации коньков и детский праздник.

Помимо программы в парке Талалихина, увлекательное мероприятие ожидает и жителей микрорайона Климовск в Детском парке культуры и отдыха. Для гостей организуют игры, конкурсы и мастер-классы.

Более 20 активностей пройдут в парках городского округа до 2 февраля. Также организуют большие городские мероприятия, посвященные зимним развлечениям.

Отметим, мероприятия информационно поддерживают Министерство культуры и туризма, Министерство физической культуры и спорта Московской области и автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

Праздники Подольск Парки
31 января 2025, 15:55
Открытая тренировка по самбо прошла в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Единой России» «Zа Самбо». Его целью является популяризация и развитие этого вида спорта в России.

Спортсмены выполнили перед тренировкой разминку, продемонстрировали акробатические элементы, после чего отработали основные приемы самбо: броски и захваты. Затем состоялись спарринги, в которых могла поучаствовать все желающие.

Глава Федерации самбо Воскресенска, исполнительный секретарь отделения «Единой России» Андрей Баранов отметил, что тренировки и турниры по самбо проводят в муниципалитете регулярно. Это делается для совершенствования спортивного мастерства и популяризации этой борьбы среди молодежи.

«Самбо - это не только физическая активность, но и образ жизни, который может принести пользу молодым людям. Поэтому мы стремимся вдохновить их на занятия спортом, отвлекая от сидения за компьютером и чрезмерного использования гаджетов», - сказал Андрей Баранов.

Спортсмены Воскресенск
31 января 2025, 15:37
Областное мероприятие «Спорт для всех» пройдет в парках Одинцовского округа
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Большой зимний праздник проведут в парках Раздолье и Захарово. Два дня, 8 и 9 февраля, будут наполнены активными соревнованиями и увлекательными играми.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проведут захватывающие спортивные эстафеты для детей и взрослых. Здесь участники смогут проверить свою скорость, ловкость и командный дух. Также специалисты парка подготовили увлекательную игру с разными локациями, заданиями и испытаниями.

В парке Раздолье день начнется с мастер-класса по фигурному катанию. Опытные инструкторы помогут новичкам освоить азы этого изящного вида спорта. После мастер-класса всех гостей праздника ждет красочная анимационная программа «В здоровом теле, здоровый дух», а для любителей проверить свою меткость подготовлен турнир в пневматическом тире.

Гостей парка Захарово ждет семейная зарядка «Вдох глубокий, руки шире!», где можно не только размяться и получить заряд бодрости, но и насладиться прекрасной атмосферой парка. Также здесь подготовили спортивные эстафеты «Чемпионы». Для тех, кто предпочитает испытания на точность и меткость, пройдут соревнования по дартсу «Меткий стрелок».

Одинцово Отдых Праздники Парки

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