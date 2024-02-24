Патриарший фестиваль единоборств «Кубок Николая Японского» стартовал в Мытищах
Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» стартовал в ледовом дворце «Арена Мытищи». На турнир съехались более пяти тысяч атлетов из 49 регионов страны и семи стран ближнего и дальнего зарубежья.
Спортсменам предстоит сразиться в 16 дисциплинах.
«Приехали побеждать, показать себя и проверить силы в реальных поединках. Организация турнира на высшем уровне, приезжаю в Мытищи второй раз», - рассказал участник соревнований Иван Адамов.
В соревнованиях также примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья Первый день фестиваля состоялся накануне, 23 февраля, а продлится турнир до 25 февраля.
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