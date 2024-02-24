24 февраля 2024, 17:09

Патриарший фестиваль единоборств «Кубок Николая Японского» стартовал в Мытищах

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Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» стартовал в ледовом дворце «Арена Мытищи». На турнир съехались более пяти тысяч атлетов из 49 регионов страны и семи стран ближнего и дальнего зарубежья.

Спортсменам предстоит сразиться в 16 дисциплинах.

«Приехали побеждать, показать себя и проверить силы в реальных поединках. Организация турнира на высшем уровне, приезжаю в Мытищи второй раз», - рассказал участник соревнований Иван Адамов.

В соревнованиях также примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья Первый день фестиваля состоялся накануне, 23 февраля, а продлится турнир до 25 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Мытищи
24 февраля 2024, 17:05
Воспитанники Тверского суворовского военного училища ознакомились с историей НПО «Энергомаш» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Курсанты Тверского суворовского военного училища посетили предприятие «Энергомаш» в Химках. Для них организовали экскурсию, в ходе которой рассказали об истории научного объединения.

Ребята смогли лично увидеть знаменитые двигатели, производимые предприятием «Энергомаш», а также узнали о жизни и работе главного конструктора предприятия - инженера В. П. Глушко.

Экскурсию в демонстрационном зале провел главный специалист по стратегическим преобразованиям и программам развития Владимир Судаков. Он поделился с курсантами информацией об истории предприятия, а также об истории развития отечественной ракетной промышленности.

В этом году предприятие отмечает свое 95-летие. Студенты увидели легендарные двигатели «Энергомаша» в натуральную величину, послушали рассказ о жизни и деятельности выдающегося инженера и ученого В. П. Глушко.

Юные суворовцы проявили интерес и активно задавали вопросы, особенно интересовались устройством двигателей и их техническими характеристиками. Экскурсии на предприятии направлены на поддержание интереса к ракетно-космической отрасли России и знакомство студентов с деятельностью предприятия «Энергомаш».

Ранее на базе предприятия начали готовить специалистов в производственных профессиях. Инженеры будут обучаться на одном из цехов в «Ресурсном центре», где предусмотрены как теоретические, так и практические занятия. На данный момент уже шестеро человек начали обучение в новом центре подготовки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

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Химки Школьники История
24 февраля 2024, 16:49
Спортсмены со всей страны поучаствовали в марафоне «Лыжня в Лавру» в городском округе Пушкинский
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Более 600 лыжников со всей страны собрал традиционный марафон «Лыжня в Лавру». Спортивное состязание, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло в городском округе Пушкинский.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, спортсмены увидели знаковые достопримечательности по дороге в Троице-Сергиеву Лавру, ведь дистанции марафона проходили по одному из главных паломнических маршрутов в России.

Лыжники проехали мимо села Радонеж, Хотькова монастыря, музеев-заповедников Абрамцево и Мураново.

Участники могли выбрать различные дистанции в зависимости от возраста, а после их прохождения спортсмены получили памятные медали участника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
24 февраля 2024, 16:29
Пункт сбора гуманитарной помощи открылся в День защитника Отечества в Мытищах
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Пункт сбора гуманитарной помощи открылся в центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи в День защитника Отечества. Все желающие смогли оставить вещи для бойцов.

Также с помощью QR-кода, который расположен возле пункта сбора помощи, все желающие могли перейти на специальную страницу для перевода средств участникам специальной военной операции.

Жители региона охотно приняли участие в гуманитарной акции.

«Помогаем нашим ребятам информационно, удаленно. Конечно, если есть возможность - отправляем средства и бойцам, и жителям новых регионов», - рассказал житель городского округа Мытищи Алексей Борин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Мытищи Волонтеры
24 февраля 2024, 16:22
Праздничный концерт в честь 23 Февраля прошел для мужчин из Воскресенска во дворце культуры «Химик»
Медиасток.рф
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Во дворце культуры «Химик» прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие ветераны боевых действий, семьи участников и участники специальной военной операции и волонтеры.

Глава округа Алексей Малкин поздравил участников боевых действий в Афганистане и Чечне, бойцов специальной военной операции, их родных и близких. Во время концерта благодарственными письмами были отмечены воскресенцы, которые помогают бойцам в зоне спецоперации.

Среди награжденных руководитель движения «Своих не бросаем» Михаил Преснов. Свою награду он получил за организацию сбора и доставки гуманитарной помощи военнослужащим в зону спецоперации и жителям Донецка и Донбасса.

«Поставили три цели: первая - сбор и отправка гуманитарной помощи в зону спецоперации и помощь жителям Донецка и Донбасса; вторая - помощь погибшим участникам специальной военной операции и помощь их семьям и третья немаловажная цель - восстание молодежи», - сказал участник боевых действий в Афганистане и один из организаторов движения «Своих не бросаем» Михаил Преснов.

На базе школ Воскресенска проводятся мастер-классы по изготовлению окопных свечей. Школьники помогают плести маскировочные сети и пишут письма бойцам. Один из пунктов гуманитарных сборов также открыт на территории дворца культуры «Химик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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Праздники Воскресенск

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