Патриарх Кирилл провел литургию в Георгиевском соборе в Одинцове

Участниками службы в соборе стали митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской митрополии Павел, архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, а также глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Поблагодарил Святейшего Владыку от всех прихожан и от себя лично за особое внимание и попечение, которые он оказывает нашему Одинцовскому округу. Это уже не первое патриаршее богослужение в Георгиевском соборе. Но это всегда для нас исключительное событие. Тем более сегодня, в период светлых сорока дней, когда Церковь продолжает праздновать и славить Пасху», - поделился Иванов.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской православной церкви.

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