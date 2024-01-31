Патологоанатомическое отделение открылось на базе стационара «Клиники № 1» в Мытищах

Ранее Московская область была вынуждена направлять пациентов в Москву и Санкт-Петербург для диагностики ревматологических, инфекционных и некоторых онкологических заболеваний, так как в регионе отсутствовали подходящие условия для таких исследований.

«Необходимость развития патологоанатомической службы, без которой нельзя себе представить определения лечения туберкулезных больных, мы озвучивали, начиная с 2018 года. Мотивов было много. Когда возникла необходимость принимать на долечивание больных, то оказалось, что очень много диагнозов нуждаются в коррекции», - рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Он подчеркнул, что для работы в отделении были привлечены специалисты, ранее работавшие в федеральных учреждениях Министерства здравоохранения и Министерства науки и высшего образования. Они обладают богатым опытом и знаниями, что позволяет им в большинстве случаев точно диагностировать туберкулез и направлять пациентов к подходящим специалистам.

Отделение отремонтировано по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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