Пассажиры в Подмосковье сэкономили более 165 миллионов рублей на проезд по карте «Тройка»

Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за последний год среднее число поездок в день по «Тройке» увеличилось на 60%. Карту можно использовать для поездок в Москве, Московской области и других регионах.

«Запуск транспортной карты „Тройка“ в Подмосковье не только обеспечил удобный способ оплаты проезда в общественном транспорте Москвы и области, но и позволил экономить деньги на поездках благодаря системе лояльности, которая действует по транспортной карте», - рассказал заместитель председателя Правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В Московской области пассажиры могут оплатить проезд «Тройкой» на всех маршрутах городского транспорта, а также приобрести билеты в Москве на речные прогулки, в музеи, на канатную дорогу на Воробьевых горах и в Московский зоопарк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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