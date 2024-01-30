Пассажиры совершили более 9 тысяч поездок на самом коротком и протяженном маршрутах «Мострансавто» в январе
С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили около девяти тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах предприятия. Они находятся в пределах Московской области.
На самом коротком маршруте Мострансавто, который обслуживает МАП № 10, в Королеве в январе пассажиры совершили более семи тысяч поездок. На самом протяженном маршруте предприятия, которым является № 327к, пассажиры совершили более двух тысяч поездок.
Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Мытищинскую хорду достроят к концу года. Трасса станет альтернативой северному участку МКАД.
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