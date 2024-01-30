Пассажиры совершили более 9 тысяч поездок на самом коротком и протяженном маршрутах «Мострансавто» в январе

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На самом коротком маршруте Мострансавто, который обслуживает МАП № 10, в Королеве в январе пассажиры совершили более семи тысяч поездок. На самом протяженном маршруте предприятия, которым является № 327к, пассажиры совершили более двух тысяч поездок.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Мытищинскую хорду достроят к концу года. Трасса станет альтернативой северному участку МКАД.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».