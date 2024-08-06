Пассажиры совершили более 350 поездок на 44 сезонных автобусах Подмосковья

В прошлый дачный сезон пассажиры совершили почти 700 тысяч поездок. В этом году самыми популярными маршрутами стали № 10 в Раменском, № 51 в Орехово-Зуеве и № 30 в Электрогорске.

Оплатить проезд на сезонных автобусах можно транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также банковскими и социальными картами. В ведомстве подчеркнули, что сезонные маршруты работают в 23 городских округах Московской области.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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