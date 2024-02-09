Пассажиры совершили более 2 миллионов поездок на трамваях и троллейбусах Подмосковья в январе

На сегодняшний день троллейбусный парк есть в трех муниципалитетах: Химках, Подольске и Видном, трамвайный - только в Коломне.

В январе самыми популярными трамвайными маршрутами стали: № 2 и № 4. Чаще всего пассажиры пользовались троллейбусными маршрутами № 202 в Химках и № 3. «Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. Планерная)» - порядка 142 тысяч поездок и № 3 в Подольске.

Напомним, что в троллейбусах и трамваях также действует бесконтактный способ оплаты: оплатить проезд можно банковскими или социальными картами, а также «Стрелкой» или «Тройкой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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