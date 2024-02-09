09 февраля 2024, 16:24

Пассажиры совершили более 2 миллионов поездок на трамваях и троллейбусах Подмосковья в январе

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В первый месяц 2024 года жители и гости Московской области совершили около 2,5 миллиона поездок на трамваях и троллейбусах. В региональном Минтрансе сообщили, что трамваем воспользовались около 1,4 миллиона раз, а в троллейбусе зафиксировали свыше миллиона поездок.

На сегодняшний день троллейбусный парк есть в трех муниципалитетах: Химках, Подольске и Видном, трамвайный - только в Коломне.

В январе самыми популярными трамвайными маршрутами стали: № 2 и № 4. Чаще всего пассажиры пользовались троллейбусными маршрутами № 202 в Химках и № 3. «Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. Планерная)» - порядка 142 тысяч поездок и № 3 в Подольске.

Напомним, что в троллейбусах и трамваях также действует бесконтактный способ оплаты: оплатить проезд можно банковскими или социальными картами, а также «Стрелкой» или «Тройкой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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Химки
09 февраля 2024, 16:32
Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату по уходу за инвалидами
Министерство социального развития Подмосковья
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Свыше двух тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату по уходу за инвалидами. Ее размер составляет почти 28 тысяч рублей.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, в этом году региона направил на эту меру поддержки около 500 миллионов рублей.

«Также у нас предусмотрены специальные бесплатные курсы, где можно научиться самостоятельно и деликатно ухаживать за своими маломобильными родственниками, как правильно общаться с ними и поддерживать оптимальный уровень их жизни дома», - сказала она.

Выплату получают те, кто ухаживает за инвалидами первой и второй групп на дому вместо направления их в интернат.

Подать заявку на получение меры поддержки можно по ссылке.

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Льготы Инвалиды
09 февраля 2024, 16:29
Турнир по понд-хоккею с участием известных блогеров пройдет в Балашихе 17 февраля
Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области
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Уникальный турнир по понд-хоккею пройдет 17 февраля в Балашихе вблизи озера Бабошкино. В соревнованиях примут участие не только профессиональные хоккеисты, но и известные блогеры.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, свое участие в турнире подтвердили уже четыре блогерские команды: «NBSK», «HOCKEY BROTHERS», «IVHOCKEY» и «3FRENZY», а также легенды отечественного хоккея и звезды КХЛ. Если погода позволит, то соревнования пройдут на льду озера Бабошкино.

Подмосковье на турнире представят команды из Балашихи, Можайского, Подольска, Черноголовки, Одинцовского, Пушкинского, Воскресенска, Химок, Лобни и других.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие старше 14 лет. Оставить заявку на участие можно до 14 февраля 2024 года на сайте pondhockey.ru. Игры будут проходить в двух дивизионах среди любителей и профессионалов в формате «четыре на четыре» без вратарей, а состав каждой из команд не должен превышать семь человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Блогеры Балашиха
09 февраля 2024, 16:26
Компании из Химок представили уникальную продукцию на выставке «Продэкспо»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Восемь предприятий из городского округа Химки приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2024». Компании представили свою уникальную продукцию, включая грибную икру, ягодные соусы, шоколадные изделия и другие деликатесы.

Одно из предприятий специализируется на производстве продукции из лесных даров, придерживаясь традиционных русских рецептов. Основатель компании, Олег Федоров, занимается этим уже более 10 лет.

Ежегодно предприятие участвует в международных выставках и гастрономических фестивалях, таких как «Золотая осень», «Уникальная Россия», «Сыр.Пир.Мир.» и «Вкусы России». В 2022 году разносолы этой компании были отмечены на фестивале славянского искусства «Русское поле».

«Подмосковное производство „ГрибникОФ“ представила натуральную продукцию, созданную на основе настоящих даров леса. Предприятие работает напрямую с заготовителями и использует сырье только нового урожая», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На выставке также была представлена продукция Торгового дома шоколада, включая различные виды кондитерских изделий, в том числе диетические, детские и безглютеновые сладости.

Продукция из Химок экспортируется в различные страны, такие как Белоруссия, Казахстан, Монголия, Таджикистан и другие.

Кроме того, на выставке присутствовали еще шесть предприятий из Химок, специализирующихся на уникальной авторской продукции, такой как снеки, хлебцы, консервированные деликатесы и сладости.

«Продэкспо» является крупнейшей международной выставкой продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. На мероприятии представлены продукты со всего мира, от базовых до изысканных деликатесов, а также различные виды специализированного питания. Выставка ежегодно представляет до 14% новинок и предоставляет возможность для заключения договоров с оптовыми и розничными торговыми сетями, а также предприятиями общепита.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Химки
09 февраля 2024, 16:07
Резервные котельные запустили в Солнечногорске в связи с похолоданием
«Газпром теплоэнерго МО»
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Компания «Газпром теплоэнерго МО» объявила о запуске 12 резервных котельных в Солнечногорске. Дополнительные мощности помогут поддерживать нужные параметры подачи тепла и горячей воды в мороз.

В связи с наступившим похолоданием и для повышения надежности теплоснабжения компания «Газпром теплоэнерго МО» дополнительно запустила в работу 12 блочно-модульных котельных. Мобильные источники позволяют поддерживать необходимые параметры подачи тепловой энергии потребителям многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов в Солнечногорске и деревне Ложки. Передвижные котельные автоматизированы и способны работать в сложных погодных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск Отопление

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