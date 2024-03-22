Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах 450 вещей с начала года

Самыми необычными находками с начала года стали палки для скандинавской ходьбы, билеты в театр, шапка-ушанка и кокошник.

Чтобы вернуть забытую вещь, пассажиру нужно заполнить форму на официальном сайте «Мострансавто». Понадобится указать дату и время пропажи, маршрут, коротко описать предмет. Найденные в автобусах вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода, после чего утилизируются.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».