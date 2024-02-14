14 февраля 2024, 15:54

Пассажиры Мострансавто совершили свыше 8 миллионов поездок по карте «Стрелка» с начала года

Пресс-служба Минтранса МО
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Свыше 8,4 миллиона поездок совершили жители и гости Московской области в автобусах Мострансавто с начала года при помощи транспортных карт «Стрелка». Доля использования карт составила более 30% от всех платных поездок.

Наибольшей популярностью среди держателей карт «Стрелка» пользуются такие маршруты, как № 348 «Лыткарино (Автостанция) - м. Котельники», № 22 «ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)», а также № 368 «ст. МЦД Долгопрудная - Москва (м. Ховрино)».

Наибольшее количество поездок с использованием карты «Стрелка» зафиксировали в МАП № 10 в Королеве, где пассажиры осуществили более 1,2 миллиона транзакций, в МАП № 12 в Ногинске и в МАП № 8 в Химках, где пассажиры оплатили проезд свыше 920 тысяч раз.

Картой «Стрелка» жители Подмосковья могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. Специалисты компании также разработали систему лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а начиная с 51-й поездки она составляет 35%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он подчеркнул, что при разработке новых маршрутов задействуют искусственный интеллект.

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Автобусы
14 февраля 2024, 17:07
Жители Подмосковья смогут посмотреть суперфинал Битвы роботов онлайн
Unsplash
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Суперфинал международного чемпионата по битве роботов пройдет в Казани с 24 по 26 февраля. За звание лучших поборются 16 команд из России, Индии, Китая, Ирана, Бразилии, ОАЭ, Эквадора, Чили, Беларуси и Казахстана.

Россию в суперфинале чемпионата будут представлять «Наследники Земли», «Большой брат», «Атом», «Daddy bots» и «Energy girls».

Напомним, по итогам проведения финала сезона чемпионата 2023 года путевку в суперфинал получили: московская команда «ТурбоМеХатроники», индийская команда «DS Robotics» и чемпион битвы роботов - китайская команда «Roc».

Все желающие смогут посмотреть трансляцию чемпионата онлайн по ссылке.

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Роботы Образование
14 февраля 2024, 16:47
Турнир «Волейбольная семья» начался в Подмосковье
фото: администрация Одинцовского г.о.
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Уникальный турнир «Волейбольная семья» стартовал в Одинцове. Соревнования приурочили к Году семьи. Всего за звание лучших борются 12 команд, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Главная особенность соревнований - в составах команд играют дети вместе с родителями. В первом отборочном туре сыграли сборные от образовательного центра «ФЛАГМАН», школы «КвантУм», Одинцовских СОШ № 1 и № 9, Одинцовской гимназии № 14 и Лесногородской СОШ.

В финал соревнований прошли команды «ФЛАГМАН» и «КвантУм». Следующий отборочный тур состоится 3 марта, а финал - 31 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены
14 февраля 2024, 16:15
Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления до 29 февраля
ЦППК
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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления временно изменится с 16 по 29 февраля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Корректировки расписания связаны с проведением ремонтных работ на участке Москва - Пассажирская - Казанская. В это время пригородные поезда МЦД-3 будут следовать с 06:00 до 00:00. В интервалах с 00:00 до 01:00 и с 04:30 до 06:00 диаметральные поезда отменят.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршрут заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Дороги Поезда
14 февраля 2024, 16:09
Подмосковным разработчикам открытых библиотек выдадут гранты до 10 миллионов рублей
Unsplash
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Прием заявок на конкурс «Код-Искусственный интеллект» продлится в Московской области до 19 февраля. Победители получат гранты до 10 миллионов рублей на реализацию своих проектов.

Цель конкурса заключается в создании и развитии библиотек в области искусственного интеллекта. К участию принимаются проекты по нескольким направлениям, таким как компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи и другие.

В конкурсе могут принять участие все желающие, обладающие знаниями и опытом создания открытых библиотек (открытого исходного кода), а также гражданством РФ. Количество участников проекта может варьироваться от одного до 10 человек. Размер гранта составит до 10 миллионов рублей, однако каждому грантополучателю будет доступно не более двух миллионов рублей.

В результате реализации проекта будет создана и опубликована открытая библиотека в области искусственного интеллекта. Ей смогут воспользоваться все желающие абсолютно бесплатно. Условия и порядок участия можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводят на территории региона. Список обновляется ежедневно.

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Искусственный интеллект конкурсы

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