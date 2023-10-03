Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 42 миллионов поездок в сентябре

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, больше всего поездок зафиксировали 5 сентября, это почти 1,6 миллиона транзакций. Свыше 20 миллионов раз проезд оплатили по социальным картам, еще более 12 миллионов - банковскими картами, почти семь миллионов - «Стрелкой» и 2,2 миллиона - «Тройкой».

Самыми популярными маршрутами в сентябре стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная - Москва», № 344 «Химки - Москва» и № 22 «ст. Пушкино - Ивантеевка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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