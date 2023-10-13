Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 300 миллионов поездок с начала года

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, компания обслуживает около 1,4 тысячи маршрутов, на линиях работают около шести тысяч автобусов. С начала года пассажиры свыше 104 миллионов раз воспользовались социальными картами для оплаты проезда, более 93 миллиона раз – банковскими картами и почти 70 миллионов – «Стрелкой» и «Тройкой».

Самыми популярными маршрутами стали № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка», № 1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная» и № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск». На них совершили 3,5 миллиона, 2,8 миллиона и 2,5 миллиона поездок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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