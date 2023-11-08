Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 700 тысяч поездок до СНТ за дачный сезон
Пассажиры «Мострансавто» совершили около 693 тысяч поездок на автобусах до СНТ во время дачного сезона. Для них работало свыше 40 маршрутов более чем в 20 округах.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, самым популярным маршрутом оказался № 10 «Автостанция - Юбилейное» с показателем более 99,8 тысячи поездок. Еще 89,9 тысячи раз пассажиры воспользовались автобусами № 51 «Орехово-Зуево– Новый Снопок». На третьем месте оказался маршрут № 34 «Дмитров - Липино - канал имени Москвы», на котором прокатились свыше 73,9 тысячи раз.
Более 486 тысяч раз пассажиры оплатили проезд социальной картой, свыше 131 тысячи - банковской. Еще более 75 тысяч раз в автобусах расплатились «Стрелкой» и «Тройкой».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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