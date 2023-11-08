Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 700 тысяч поездок до СНТ за дачный сезон

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, самым популярным маршрутом оказался № 10 «Автостанция - Юбилейное» с показателем более 99,8 тысячи поездок. Еще 89,9 тысячи раз пассажиры воспользовались автобусами № 51 «Орехово-Зуево– Новый Снопок». На третьем месте оказался маршрут № 34 «Дмитров - Липино - канал имени Москвы», на котором прокатились свыше 73,9 тысячи раз.

Более 486 тысяч раз пассажиры оплатили проезд социальной картой, свыше 131 тысячи - банковской. Еще более 75 тысяч раз в автобусах расплатились «Стрелкой» и «Тройкой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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