Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 5 миллионов поездок в аэропорты с января

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, чаще всего жители оплачивали проезд банковскими картами. Таким способом оплатили более двух миллионов поездок. Еще почти 980 тысяч раз пассажиры использовали «Стрелку» и «Тройку» и более 1,7 миллиона раз - социальные карты.

Самым популярным маршрутом стал № 21 «Лобня (м/р Южный) - Шереметьево» - на нем насчитали свыше 1,4 миллиона поездок.

Пассажирам напомнили, что в автобусах можно бесплатно провозить ручную кладь размером не более 120 сантиметров. При перевозке более крупных предметов необходимо доплатить от 54 до 162 рублей - в зависимости от протяженности пути.

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