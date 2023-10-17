Пассажиры «Мострансавто» совершили более 62 миллионов поездок осенью

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Также большим спросом пользовались маршруты № 368 «станция МЦД Долгопрудная - Москва» и № 21 «станция Пушкино - Красноармейск». На них проехали около 550 тысяч и 426 тысяч раз соответственно.

Более 30 миллионов пассажиров оплатили проезд социальными картами, почти 19 миллионов - банковскими картами, еще 13 миллионов - «Стрелкой» и «Тройкой».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад. За это время в регионе открыли ЦКАД и скоростные маршруты МЦД.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».