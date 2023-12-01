Пассажиры «Мострансавто» совершили более 124,6 миллиона поездок осенью
Осенью пассажиры совершили на автобусах «Мострансавто» более 124,6 миллиона поездок. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Из них более 60 миллионов раз местные жители воспользовались социальными картами, банковскими - еще 37,6 миллиона раз, а «Стрелкой» и «Тройкой» - суммарно почти 27 миллионов.
Чаще всего пассажиры пользовались автобусами маршрутов № 368 «станция МЦД Долгопрудная - Москва (метро „Ховрино“)» - на нем проехались 1,2 миллиона раз. На втором месте оказался маршрут № 22 «станция Пушкино - Ивантеевка (микрорайон Детская)» - 1,1 миллиона поездок. В тройку по популярности вошел маршрут № 21 «станция Пушкино - Красноармейск» - порядка 835 тысяч транзакций.
Компания обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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