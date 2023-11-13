Пассажиры «Мострансавто» совершили 60,5 миллиона поездок по картам «Стрелка» с начала года

Больше всего по «Стрелке» совершили поездок на автобусах МАП № 10 в Королеве - почти 8,9 миллиона трансакций. На втором месте по числу оплаченных этой картой поездок зарегистрировали в МАП № 8 в Химках - около восьми миллиона, и третье - МАП № 12 в Ногинске, где «Стрелкой» оплатили свыше 7,8 миллиона раз.

«Среди маршрутов особой популярностью у держателей транспортных карт „Стрелка“ пользуются № 22 „ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)“, № 21 „ст. Пушкино - Красноармейск“ и № 21 „ст. МЦД Подольск - ул. Академика Доллежаля, д. 19“. На них пассажиры совершили свыше 708 тысяч, почти 636 тысяч и более 546 тысяч поездок соответственно», - уточнили в ведомстве.

Жители Подмосковья могут оплатить проезд «Стрелкой» на городских, пригородных и междугородних маршрутах транспортной компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог в регионе. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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